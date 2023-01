Schernings "Entscheidung": Henke nicht mehr in Bielefelds Trainerteam

Michael Henke (65) gehört ab sofort nicht mehr zum Trainerteam von Arminia Bielefeld. Das teilten die Ostwestfalen am Mittwochnachmittag mit.

Michael Henke ist nicht länger Teil des Trainerteams von Arminia Bielefeld, wie der DSC via Twitter bekanntgab. Dies sei das Resultat eines Gesprächs mit Daniel Scherning. "Es ist meine Entscheidung, ich wollte in meinem Trainerteam eine Veränderung", wird Arminias Cheftrainer zitiert: "Ich danke Michael für seine Mitarbeit und dafür, wie er meine Entscheidung aufgenommen hat. Unser Gespräch, bei dem Samir Arabi dabei war, war offen und vertrauensvoll."

In einer "persönlichen Ansprache vor der Mannschaft" habe sich Henke bereits verabschiedet. Das Ende seiner Zeit in Bielefeld? Nicht zwingend. "Ob er dem Verein erhalten bleibt und gegebenenfalls in anderer Funktion für den DSC tätig sein wird, ist noch offen und wird zum späteren Zeitpunkt mit ihm besprochen", schließen die Bielefelder ihre Mitteilung.

Drei Trainer in unter einem Jahr

Henke war am 20. April 2022 als Co-Trainer nach Bielefeld gekommen, unterstützte fortan Interimstrainer Marco Kostmann in der Bundesliga sowie dessen Nachfolger Uli Forte und Scherning im Unterhaus. Vor seinem Engagement in Bielefeld war der langjährige Assistent von Ottmar Hitzfeld in verschiedenen Funktionen beim FC Ingolstadt tätig gewesen.

Wer auf Henke folgen wird, deutet sich bereits an: Nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" bemühen sich die Bielefelder um Schernings ehemaligen Assistenten Danilo de Souza. Über einen Wechsel des Brasilianers war bereits bei Schernings Dienstantritt gemutmaßt worden, nun könnte der Deal "nachträglich" vollzogen werden.

"Zwei, drei Wochen nach dem Wechsel von Daniel Scherning deutete sich mal etwas in dieser Richtung an, aber es wurde nicht konkret", erklärte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh am Mittwoch und stellte klar: "Aktuell haben wir seit Wochen keinen Kontakt zu Arminia."

Henkes Abschied ist bereits die zweite bestätigte Personalie der Bielefelder am Mittwoch. Am Morgen hatte Arminia den Transfer von Christopher Schepp, um den sich auch die Osnabrücker bemüht hatten, bestätigt.