Scherning zum Derbysieg: "Schämen muss man sich nicht"

Nach dem knappen 1:0-Erfolg im Derby gegen den SV Meppen wusste man beim VfL Osnabrück genau, wem der Dank für den laut Trainer Daniel Scherning "nicht ganz verdienten" Sieg galt. Und so holten die Fans Keeper Philipp Kühn zum Anstimmen der Jubelgesänge auf den Zaun, während sein Trainer ihn im Interview lobend hervorhob.

"Ich glaube, wir haben eine Menge Glück gehabt heute, das muss man klar sagen. Wir haben fußballerisch nicht das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben", fasste Scherning am Mikrofon von MagentaSport den Spielverlauf gegen den Rivalen aus dem Emsland zusammen. " Wir haben dadurch viel zugelassen und einen überragenden Torwart im Tor gehabt", fügte er hinzu. Denn Kühn rettete seinem Team ein ums andere Mal den Dreier, parierte im Eins-gegen-eins sowohl gegen René Guder (12.) als auch gegen Jeron Al-Hazaimeh (36.) und fischte Luka Tankulics Freistoß aus dem Winkel (60.).

Zweiter Matchwinner war der einzige Torschütze des Tages, Sören Bertram, der gerne einmal für Derby-Tore zuständig ist: "Irgendwie ist es bei mir so, dass ich in solchen Spielen immer treffe. Das war in Magdeburg schon gegen Halle so", freute sich Bertram über seinen wichtigen Treffer, bei dem er "gar keine Gedanken" gehabt und vermutlich deswegen getroffen habe.

Solche Siege musst du mitnehmen. Wir haben viel Emotionalität auf den Platz gebracht, das Stadion war da - und schämen muss man sich für so einen Sieg bestimmt nicht, auch wenn er nicht ganz verdient war. Daniel Scherning

Das Zeugnis von Scherning für den Rest des Auftritts fiel dagegen zwiespältig aus: "Zu viele Räume für den Gegner", "zu unklar im eigenen Umschaltspiel", "zu viel liegen gelassen" - so fasste der Osnabrücker Trainer seine größten Kritikpunkte zusammen und reagierte bereits während des Spiels. Weil ihm der Kampf um zweite Bälle nicht gefiel, und um bei Standards Größe reinzubringen, wechselte er in der 55. Minute Lukas Kunze für Sebastian Klaas ein - und sorgte später mit der Hereinnahme von Timo Beermann für Marc Heider zusätzlich für defensive Stabilität.

Anders als das Fußballerische habe der Einsatz im Derby sowohl kämpferisch als auch emotional gepasst und sei ein wichtiger Faktor gewesen. "Schämen muss man sich für so einen Sieg bestimmt nicht, auch wenn er nicht ganz verdient war", lautete das Fazit des Fußballlehrers. Und den werden Bertram und Co. mit Sicherheit feiern, denn "im Derby schmeckt der Sieg immer noch mal schöner", so der Torschütze.