Scherning vor Heidenheim-Duell zuversichtlich: "Wir wollen die Ärmel hochkrempeln"

Arminia Bielefeld will seine ersten Punkte einfahren und hofft auf den Daniel-Scherning-Effekt. Der neue Coach verrät, dass er in Heidenheim nicht zwingend auf seine beste Elf setzen will.

Nach dem miserablen Saisonstart mit vier Niederlagen in Folge hat der DSC Arminia die Reißleine gezogen und versucht, mit einem neuen Trainer den Turnaround zu schaffen. Daniel Scherning hat Uli Forte abgelöst, die erste Aufgabe wartet auf den 38-Jährigen am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit der Auswärtspartie beim 1. FC Heidenheim.

"Als der Anruf kam, war mir schnell klar, dass ich das machen möchte. Das ist der richtige Schritt für mich", sagte Scherning bei seiner Vorstellung am Freitag. "Ich war brutal überzeugt und wollte mich der Herausforderung stellen. Und ich bin froh, dass es geklappt hat. Die Aufgabe gehe ich mit Elan, Mut und voller Überzeugung an." Bevor der gebürtige Paderborner Scherning aber in Bielefeld an die Arbeit gehen konnte, musste noch eine Einigung mit seinem bisherigen Klub VfL Osnabrück her. Die Arminia zahlt dem Drittligisten eine Ablösesumme, die im mittleren sechsstelligen Bereich liegen soll.

Scherning ist fest in Ostwestfalen verwurzelt

Für Scherning ist das Engagement in Bielefeld auch eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Von 2009 bis 2016 war er als Scout, Co-Trainer der U23, Cheftrainer der U23 und Coach der U19 bei der Arminia angestellt, bevor er als Co-Trainer zum SC Paderborn ging und nach dem Erlangen der Trainerlizenz Chef in Osnabrück wurde. Als Spieler war der neue DSC-Trainer unter anderem auch für Bielefelds U23 aktiv.

Vor Scherning liegt eine riesige Aufgabe. Schnellstmöglich muss er der Mannschaft neues Selbstvertrauen einimpfen, eine Struktur auf dem Platz schaffen, mit der man Spiele gewinnen kann, und er muss Ergebnisse liefern. "Ich erwarte von meinem Team viel Intensität, viel Laufbereitschaft und ein gutes Zweikampfverhalten", sagte Scherning über seine Spielprinzipien. "Das sind Basics, die brutal wichtig sind. Die fordere ich von meinen Mannschaften ein." Die aktuelle Situation sei nicht einfach, doch Arminia habe viel Qualität im Kader. "Schon in den ersten beiden Einheiten habe ich viel Intensität und Leidenschaft gesehen, das hat mich in meiner Entscheidung sofort bestätigt."

Wir sind Trainerteam schnell zu einem Plan gekommen, der darauf ausgerichtet ist, in Heidenheim zu bestehen. Daniel Scherning

Die erste Aufgabe für den 38-Jährigen ist die Partie in Heidenheim. Und das nach nur insgesamt drei Einheiten mit der Mannschaft. "Die Vorbereitung ist sehr kurz, ich bin froh, dass die Begegnung am Ende des Spieltags ausgetragen wird", sagte Scherning, der bei dem Ziel für Sonntag im Sekundentakt eine Erhöhung vornahm: "Wir sind Trainerteam schnell zu einem Plan gekommen, der darauf ausgerichtet ist, in Heidenheim zu bestehen, in Heidenheim etwas zu holen, in Heidenheim zu gewinnen." Drei Punkte würden den Bielefeldern gut zu Gesicht stehen, wichtig wird es aber auch sein, dass eine Spielidee zu erkennen ist und eine professionelle Einstellung sowie der Wille zum Sieg gleichermaßen bei allen Akteuren zu beobachten sind.

"Wir fahren dort nicht hin, um mit leeren Händen wieder nach Hause zu fahren. Das geht mir in der öffentlichen Wahrnehmung in die falsche Richtung, wo nur über die Anzahl der Gegentore diskutiert wird. Wir wollen die Ärmel hochkrempeln, Gas geben und ein gutes Spiel abliefern", sagte Scherning. Die Vergangenheit sei abgehakt, die Mannschaft mache einen guten ersten Eindruck. "Klar muss ich Entscheidungen treffen bezüglich Kader und Startelf. Da geht es darum, vielleicht nicht die besten elf Spieler auf den Platz zu stellen, sondern die beste Elf, die dort bestehen kann."