Scherning vor der Mammutaufgabe beim HSV: "Wir werden leiden müssen"

Daniel Schernings zweites Spiel auf der Trainerbank des BTSV ist eines mit absolut klaren Vorzeichen: Eintracht Braunschweig reist als auswärtsschwächstes Team zum heimstärksten, dem Hamburger SV.

Ob Braunschweig nach dem turbulenten 3:2 gegen Osnabrück bei Daniel Schernings Einstand mit einer veränderten Formation im Volksparkstadion auflaufen wird, verriet der Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstag nicht, deutete aber zumindest Personalwechsel an: "Die Jungs sind von ihren Länderspielreisen zurück. Trotzdem ist es für ein Freitagsspiel natürlich spät. So hatten sie wenig Zeit, sich in der Woche in das Training zu integrieren."

Über eine Favoriten-Rolle braucht man nicht zu diskutieren. Daniel Scherning

Die Länderspielpause hat der 40-Jährige dazu genutzt, den Kader besser kennenzulernen und auch dazu, die "intensive Vorbereitung" mit Automatismen und Abläufen zu befüllen. Die Schwere der Aufgabe ist dem gebürtigen Paderborner natürlich bewusst: "Der HSV hat alle sechs Partien zuhause gewonnen, über eine Favoriten-Rolle braucht man nicht zu diskutieren. Gerade ihr Offensivspiel aus dem Ballbesitz heraus und nach Konteraktionen ist sehr gut."

Keine Frage ist wohl, dass für die Niedersachsen vorrangig die Absicherung des eigenen Tores im Mittelpunkt stehen wird. Dennoch plant Scherning wie schon gegen Osnabrück mit zwei Spitzen: "Der Zweiersturm ist eine wichtige Komponente. Wir brauchen da zwei Spieler, die sich über die Laufarbeit definieren und in der Lage sind, die Defensivreihen zu beschäftigen. Sie sollen Nadelstiche setzen und in der Box für Gefahr sorgen."

Wehrhaft solle sich sein Team zeigen, so der Plan des Trainers: "Wichtig ist, bei den Stärken des Gegners, auch unsere Stärken auf den Platz zu bringen." Diese waren bislang in der Fremde äußerst überschaubar, die Auswärtsbilanz (0/0/6, 1:13 Tore) spricht Bände.

Die Hoffnung stirbt zuletzt, schließlich könne der Glaube auch Berge versetzen, meinte der gebürtige Paderborner und blickte fast ein wenig doppeldeutig auf die Partie am Freitagabend (18.30 Uhr) voraus: "Wir werden leiden müssen."