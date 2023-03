Scherning vor Braunschweig: "Das wichtigste Spiel der Saison"

Am Sonntag trifft der Tabellen-16. Arminia Bielefeld auf den 15. Braunschweig. Daniel Scherning ist sich der immensen Bedeutung der Partie bewusst und warnt besonders vor einem Gegenspieler.

Der Druck auf der Alm wächst weiter: Nur eines der vier Spiele seit dem Rückrundenstart konnte Arminia Bielefeld gewinnen, derzeit steht der Bundesliga-Absteiger auf dem 16. Tabellenplatz in Liga zwei. Am Wochenende steht das Kellerduell gegen den direkten Konkurrenten Braunschweig an, dessen Bedeutung auch Armias Coach Daniel Scherning nicht verborgen geblieben ist.

"Das ist das wichtigste Spiel der Saison", verkündete der 39-Jährige in der Pressekonferenz vor der Partie. "Im Optimalfall" wolle er am Sonntagabend mit seiner Truppe "vor Braunschweig stehen" (beide Teams trennt nur ein Punkt). Spielerisch erwarte er einen "anderen" Gegner als in den beiden vergangenen Partien gegen Heidenheim und Hamburg. "Braunschweig steht auch Zuhause erstmal tiefer und wartet ab, es ist auch für sie ein wichtiges Spiel. Wir müssen geduldig sein und Lösungen dafür haben", so Scherning.

Scherning warnt vor "Unterschiedsspieler" Pherai

Lösungen, die sein Team gegen Heidenheim so nicht finden konnte, als man trotz eines klaren Chancenplus (15 zu fünf Torschüssen) nicht zu einem eigenen Treffer kam. "Wir hätten im Heidenheim-Spiel aus unseren Situationen mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit Tore erzielen müssen", analysierte Scherning. Nach der knappen 0:1-Niederlage ging sein Blick dann aber schnell auf Braunschweig über.

Und beim kommenden Gegner warnt Scherning besonders vor einem Mann: Immanuel Pherai. Der 21-Jährige, den Scherning als "absoluten Unterschiedsspieler" bezeichnet, stand am vergangenen Spieltag gegen Düsseldorf erstmals nach seiner langen Verletzungspause wieder von Beginn an auf dem Feld und ist mit sieben Torbeteiligungen der beste Scorer in den Reihen des BTSV. Es gehe am Sonntag besonders darum, ihn "möglichst gut aus dem Spiel zu nehmen", so der Coach.

Jäkel, Rzatkowski und Andrade könnten ausfallen

Gelingt das, könnte es mit dem so wichtigen Dreier klappen. Personaltechnisch drohen allerdings einige Ausfälle: Hinter Verteidiger Frederik Jäkel und Mittelfeldspieler Marc Rzatkowski stehen "Fragezeichen", Andres Andrade verpasste die Trainingseinheit am Freitag mit "Erkältungssymptomen", weshalb bei ihm ebenfalls "ein Fragezeichen zum Wochenende" stehe.