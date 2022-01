Scherning und das Thema Aufstieg: "Wir denken in kleinen Schritten"

Der VfL Osnabrück bleibt in der Erfolgsspur. Am Dienstagabend gewannen die Lila-Weißen mit 2:0 gegen Würzburg und klopfen an die Tür zur Aufstiegszone - nach der Partie trat Trainer Daniel Scherning allerdings aufs Bremspedal.

Sieg gegen Saarbrücken, Remis in Wiesbaden, Sieg gegen Würzburg: Es läuft bei Daniel Scherning und dem VfL. imago images