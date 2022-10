Scherning sieht "Verpflichtung, bessere Leistungen zu bringen"

Rund 4000 Fans werden Arminia Bielefeld zum Auswärtsspiel nach Hannover begleiten. DSC-Coach Daniel Scherning sieht die Unterstützung auch als Verpflichtung an.

Daniel Scherning sieht die Unterstützung der Fans auch als Verpflichtung an. picture alliance/dpa/Revierfoto

"Wir wissen, dass uns unsere Fans bedingungslos unterstützen", sagte Scherning am Freitagnachmittag auf der Pressekonferenz zum Gastspiel am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Hannover 96. "Es ist ein toller Rahmen in einem tollen Stadion", fuhr Scherning weiter aus. "Wir sind verpflichtet, bessere Leistungen zu bringen und bessere Ergebnisse zu liefern."

Bei den Niedersachsen sind laut Scherning "Mut und Überzeugung" nötig, um Zählbares mitzunehmen. Dabei fordert er von seinen Spielern "keine Wunderdinge", sondern vielmehr eine aktivere Spielgestaltung. "Gegen Hannover wird es um die Mischung gehen - tief stehen, um vorne Räume zu schaffen und auch mal hoch pressen", kündigte er an.

Scherning hat einige Ausfälle zu beklagen

Bei dem Vorhaben muss er allerdings auf einige Spieler verzichten. Kapitän Fabian Klos (Oberschenkelverletzung) ist ebenso wenig fit wie Stammkeeper Stefanos Kapino (Aufbautraining), auch Lukas Klünter (muskuläre Probleme) und Frederik Jäkel (Gehirnerschütterung) fallen aus. Zudem steht noch ein Fragezeichen hinter Bastian Oczipka, der wegen muskulärer Probleme kürzertreten musste und fraglich ist. Die Ausfälle will Scherning aber nicht als Ausrede gelten lassen: "Heute standen 20 Spieler beim Training auf dem Platz, jeder hat den Anspruch, für Arminia zu spielen", sagte er.