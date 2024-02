Scherning: Schalke besitzt "die höchste individuelle Qualität der Liga"

Mit vier Siegen im Rücken reist Braunschweig zum direkten Konkurrenten Schalke. Die Fortsetzung der Serie sieht Daniel Scherning nicht als selbstverständlich an - vor allem aufgrund der Qualität des Gegners.

Als Daniel Scherning Anfang November in Braunschweig übernahm, war der BTSV mit nur fünf Zählern Tabellenschlusslicht. Acht Zähler betrug nach dem 12. Spieltag der Rückstand auf Schalke, das den ersten Nichtabstiegsplatz innehatte.

Der Trainerwechsel zeigte den gewünschten Effekt: Nach fünf Siegen aus sieben Partien unter Scherning sind die beiden Kellerkinder vor dem direkten Duell am Samstag (13 Uhr) inzwischen punktgleich. "Kaum einer hätte Anfang November gedacht, dass beide Teams zu diesem Zeitpunkt mit 20 Punkten dastehen. Das haben wir geschafft, uns diese gute Ausgangsposition zu erarbeiten", erklärte der Eintracht-Trainer.

In dieser Liga kannst du nur Spiele gewinnen, wenn du an dein Limit kommst. Daniel Scherning

Dementsprechend sei die Stimmung im Team und der Umgebung natürlich gut. Doch als selbstverständlich sollte niemand die Siegesserie (vier Erfolge) ansehen. "Es wird auch weiter ein hartes Stück Arbeit sein. In dieser Liga kannst du nur Spiele gewinnen, wenn du an dein Limit kommst", so Scherning.

An jenes Limit müssen seine Spieler auch in Gelsenkirchen gehen, um erstmals seit dem 5. Spieltag wieder über dem Relegationsplatz zu stehen. Denn der 40-Jährige lässt sich nicht von Schalkes Tabellenposition blenden. "Auf dem Papier haben sie für mich im Kader die höchste individuelle Qualität der Liga", erläuterte der BTSV-Coach.

Krüger, Sané und Amyn stehen wieder zur Verfügung

Trotz der enormen Wichtigkeit reisen sein Team und er aufgrund der "speziellen Atmosphäre" mit großer Vorfreude ins Ruhrgebiet.

Besonders zwei Spieler dürften sich sicherlich freuen, rechtzeitig für die Begegnung wieder zurückzukehren. Die beiden Ex-Schalker Florian Krüger (nach Erkrankung) und Sidi Sané (musste zuletzt aufgrund von Sprunggelenksbeschwerden pausieren) stiegen unter der Woche wieder voll ins Training ein. Dazu ist auch Youssef Amyn, der mit dem Irak im Achtelfinale des Asien-Cup ausgeschieden war, wieder eine Alternative.