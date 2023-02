Scherning: "Maximal gut" in den Umschaltmomenten sein

Eine Formkurve der Bielefelder auszumachen, scheint im Moment sehr schwer. Seit Beginn der Rückrunde durchleben die Arminen ein Wechselbad der Gefühle. Vor dem schwierigen Gastspiel beim HSV warnt Trainer Daniel Scherning vor der offensiven Qualität der Hamburger.

Mitten im Abstiegskampf, weil zu inkonstant. Das ist zumindest ein Teil der Selbstdiagnose von Bielefelds Trainer Scherning, der weiß, dass das Umfeld und die Fans mindestens genauso unzufrieden mit der aktuellen Situation sind, wie die Mannschaft selbst. "Aber wir müssen jetzt die Spiele abhaken und den Blick nach vorne richten", erklärte der Ex-Trainer des VfL Osnabrück auf der Pressekonferenz vor dem am Sonntag steigenden Auswärtsspiel beim Hamburger SV (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Schweres Programm für die Arminia: Erst der HSV, dann Heidenheim

Arminia Bielefeld steht nach 20 Spielen und 20 Punkten auf dem Abstiegsrelegationsplatz und muss sich nach dem Bundesliga-Abstieg ernsthafte Sorgen machen, komplett bis in Liga drei durchgereicht zu werden. Beispiele dafür gibt es zu Genüge, Stichwort SC Paderborn oder auch der 1. FC Nürnberg, der diesem Szenario 2020 nur ganz knapp von der Schippe sprang. Nicht unbedingt praktisch, dass die Bielefelder in ihrer Situation nun erst zum HSV reisen müssen und dann kommende Woche mit dem 1. FC Heidenheim den nächsten Aufstiegskandidaten empfangen, oder doch?

Scherning erklärt, dass es eine andere Herausforderung als noch in den ersten drei Spielen gegen direkte Konkurrenten aus dem Abstiegskampf sei. "Es wird alleine vom Ballbesitz ein anderes Spiel werden." Seine Mannschaft müsse in ihren Umschaltmomenten "maximal gut sein". Der 39-jährige Paderborner weiß aber auch, dass man sicherlich mehr Räume als in den vergangenen Partien bekommen werde und verwies auf die Konterstärke in der Hinrunde, zu der die Arminia am Sonntag wieder hinkommen und die sich dann bietenden Chancen nutzen möchte.

Scherning warnt vor "offensiv brutal gefährlichen" Hamburgern

Doch dabei nicht zu vergessen ist, dass freilich auch ein Gegner mitspielt, der im neuen Jahr noch ungeschlagen ist und den zweiten Tabellenplatz belegt. "Der HSV ist offensiv brutal gefährlich, da kommt etwas auf uns zu", warnt Scherning vor Hamburgern, die mit 38 Toren zusammen mit dem 1. FC Heidenheim den zweitbesten Angriff der Liga stellen, nur der SC Paderborn war mit 44 Treffern öfter erfolgreich.

Ein Mann, der bei der 0:1-Heimniederlage gegen Hansa Rostock gelbgesperrt fehlte, wird gegen den Hamburger SV aber sicher wieder in der Startelf stehen: Robin Hack, seines Zeichens bester Torschütze (8 Tore) und Top-Scorer (12) der Bielefelder "wird wieder der Startelf angehören". Zum Gastauftritt in Hamburg begleiten die Arminia 4.500 Anhänger.