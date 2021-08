Scherning lobt Werder: "Ein gefühlter Bundesligist"

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt der VfL Osnabrück in der ersten Pokalrunde Werder Bremen. Coach Daniel Scherning freut sich auf die Partie - und erwartet einen starken Gegner.

"Wir erwarten eine sehr gute Bremer Mannschaft, die stark ballbesitzorientierten Fußball spielt und auch in der Lage ist, ihr Spiel zu verändern. Sie sind gut in die Saison gestartet", sagte Scherning auf der Presskonferenz vor der Begegnung. "Sie haben dazu einen guten Mix aus jüngeren und erfahreneren Spielern. Für uns ist das natürlich eine spannende Aufgabe, weil es ein ganz anderes Spiel wird als in Saarbrücken."

In Saarbrücken gewann der VfL mit 2:1, spielte ab der vierten Minuten und der Roten Karte gegen Omar Haktab Traoré in Unterzahl. "Klar wollen wir länger elf gegen elf bleiben", sagt Scherning. "Von den Fähigkeiten und der Qualität des Gegners erwartet uns am Samstag ein anderes Kaliber. Das ist ein gefühlter Bundesligist. Ich erwarte eine Mannschaft, die dominant spielt und versuchen wird, den Ballbesitz zu kontrollieren, darauf sind wir vorbereitet. Wir freuen uns tierisch auf das Spiel, solche Spiele gibt es nicht jede Woche."



Groß freut sich auf die Rückkehr

Große Freude auf die Partie verspürt auch der Bremer Christian Groß. Der Defensivmann spielte vier Jahre in Osnabrück und wechselte dann 2018 zu Werder, wo er etwas überraschend den Sprung in die Bundesliga schaffte. "Ich freue mich besonders, dass ich für ein Pflichtspiel zurückkomme. Ich war schon mal für ein Testspiel zurück in Osnabrück, aber das ist ja nicht zu vergleichen. Ich weiß halt aus eigener Erfahrung, was in Osnabrück möglich ist, gerade in Pokalspielen. Ich habe gehört, dass knapp 5.000 Zuschauer dabei sein werden. Deshalb freue ich mich einfach auf die Osnabrücker Atmosphäre und einen tollen Pokal-Fight und darauf, einige bekannte Gesichter wiederzusehen. Deshalb ist das Spiel schon etwas Besonderes für mich", macht Groß klar.

"Wir wissen, was auf uns zukommt"

Vor der Stärke der Osnabrücker an der Bremer Brücke weiß Groß also aus seiner Zeit dort bestens Bescheid. Und wie wollen die Bremer den VfL knacken? "Indem wir das Pokalspiel annehmen, wie jedes andere Spiel auch. Wir wissen, was auf uns zukommt, wir wissen, dass wir voll fokussiert sein und 100 Prozent geben müssen. Wenn wir es schaffen, uns darauf einzulassen - und ich bin optimistisch, dass wir das schaffen - dann bin ich mir auch sicher, dass wir eine Runde weiterkommen werden", so der Defensivmann.