Scherning: "Knallen unsere Stärken rein"

Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga geht in die heiße Phase. Die viertplatzierten Löwen empfangen den fünfplatzierten VfL Osnabrück zum Kracher am Samstag. Bei VfL-Coach Daniel Scherning war die Vorfreude förmlich greifbar.

Will die Chance bei 1860 München nutzen: Daniel Scherning. IMAGO/Kirchner-Media