Scherning: "Keine Ahnung, wie sich der Punkt jetzt anfühlt"

Eine starke erste Hälfte gespielt, in der zweiten den Faden verloren und am Schluss in Unterzahl ein Remis gegen die Hertha gerettet. Im Braunschweiger Lager machten sich nach dem Schlusspfiff gemischte Gefühle breit.

Das Spiel gegen die Hertha könne man in drei Abschnitte unterteilen, so Braunschweigs Trainer Daniel Scherning. "Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Wir haben sehr präsent gespielt und hatten gute Balleroberungen. Die Abläufe waren klar, wir haben versucht hoch zu pressen", fasste er die Partie vor dem Seitenwechsel zusammen. Aber: Die Eintracht hätte höher führen müssen. Teil zwei sei die Phase bis zur Roten Karte von Abwehrmann Kurucay in der 77. Minute gewesen, in der seine Mannschaft "total schlampig aus der Kabine" gekommen sei.

Hier hätten die Blau-Gelben sich auch über mehr als den einen Gegentreffer zum Ausgleich nicht beschweren dürfen, betonte der 40-Jährige. In der letzten Spielphase nach dem Platzverweis "haben wir mit allem was wir hatten" den Punkt gegen elf Herthaner verteidigt. Schernings Spielfazit: "Keine Ahnung, wie sich der Punkt jetzt anfühlt. Nach der ersten Halbzeit nicht so gut, nach der zweiten Halbzeit dann schon."

Bicakcic: "Nächste Woche greifen wir wieder an."

Abwehrchef Ermin Bicakcic stimmte seinem Trainer zu, und haderte besonders mit der Chancenverwertung vor der Pause: "Im ersten Durchgang haben wir dominiert und hätten ein zweites oder drittes Tor machen müssen." Nach dem Seitenwechsel hätten er und seine Mitspieler dann zuerst mehr reagiert, anstatt zu agieren. Durch die Unterzahl nach dem Verweis gegen seinen Nebenmann Kurucay sei die Braunschweiger Devise gewesen, "dass du einfach nur noch gut stehst und vielleicht noch irgendwie einen Konter fährst."

Mit der Leistung aus den vergangenen beiden Spielen gegen starke Mannschaften könne die Eintracht als Abstiegskandidat aber zufrieden sein, betonte der langjährige Hoffenheimer: "Am Ende ist es ein hartes Stück Arbeit gewesen, für uns zählt aber jeder Punkt. Auf St. Pauli darfst du mit unserer Leistung nicht verlieren, heute nimmst du das Zählbare mit. Das sind keine Gegner, bei denen man durchmarschiert und gewinnt. Nächste Woche greifen wir wieder an.“ Dann geht es am Samstag (13 Uhr) zum 1. FC Nürnberg.