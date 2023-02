Scherning hadert trotz "couragiertem Spiel": "Dann muss er auch Elfmeter pfeifen"

Mit 1:2 unterlag Arminia Bielefeld am Sonntag beim HSV. Trainer Daniel Scherning sah dennoch viel Gutes, haderte aber mit einer Schlüsselszene.

Daniel Scherning befindet sich mit Arminia Bielefeld weiterhin in einer prekären Situation. IMAGO/Hübner

Es ist eine besorgniserregende Zahl: Die 13. Niederlage verbuchte Arminia Bielefeld mit dem 1:2 in Hamburg in der 21. Zweitligapartie - kein anderes Team verlor in der laufenden Saison öfter. Als Bundesligabsteiger geht es für den DSC auch diese Saison nur um den Klassenerhalt, statt den direkten Wiederaufstieg. "Dass das keine einfache Situation ist, ist klar", fasste Trainer Daniel Scherning die Gemengelange bei der Arminia gegenüber "Sky" zusammen.

Disziplinierte Leistung ohne Lohn

Trotzdem machte der Auftritt seiner Mannschaft beim HSV dem ehemaligen Osnabrücker Mut: "Ich finde, wir haben ein sehr diszipliniertes und couragiertes Spiel abgeliefert." Man habe gesehen, "dass die Mannschaft intakt ist, dass jeder bereit ist, alles für den Verein zu geben". Dem 39-Jährigen fehlte letztendlich nur eins: "Das 2:2, das Pünktchen, das wir hier hätten mitnehmen können, mitnehmen müssen." "Dann", so Scherning, "hätten wir uns für die 90 Minuten, die Leistung, die wir heute abgeliefert haben, belohnt".

Dass es nicht dazu kam, lag auch an einer diskutablen Elfmeterentscheidung gegen die Ostwestfalen. Nach 20 Minuten, Bielefeld war bereits zu Recht die vermeintliche Führung vom VAR genommen worden, stieg HSV-Taktgeber Jonas Meffert Arminias Sebastian Vasiliadis im Hamburger Strafraum vor einem Luftzweikampf auf den Fuß. "Es war sehr weit weg", gab Scherning zu, aber machte klar: "Ich glaube, wenn er ihn unten trifft, dann kann er nicht zum Kopfball gehen und dann ist es im Sechzehner und dann ist es Elfmeter."

Dafür gibt es den Videoschiedsrichter. Daniel Scherning

Die Begründung des Unparteiischen Daniel Siebert, nach Betrachtung der Bilder nicht auf den Punkt zu zeigen, überzeugte den gebürtigen Paderborner nicht: "Er sagte, es wäre ihm dann wohl zu wenig gewesen. Ich weiß nicht, ob wir theatralisch fallen müssen im Fußball, das ist ja das, worüber sich die Leute dann auch aufregen." So fiel Schernings finales Urteil klar aus: "Wenn es da einen Kontakt gibt, und dafür gibt es den Videoschiedsrichter, dann muss er auch Elfmeter pfeifen."

Ebenso klar wie Schernings Fazit zu der strittigen Situation: Die Ausgangslage Arminia Bielefelds vor dem nächsten schweren Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat sich nicht verbessert. Umso wichtiger wäre ein aktuell überraschender Punktgewinn - wie im Hinspiel bei Schernings Debüt. "Es ist ein Heimspiel, das wir gewinnen wollen", gab dieser sich angriffslustig, betonte aber auch: "Es wird ein Kampf um den Klassenerhalt bis zum Schluss, bis zum letzten Spieltag."