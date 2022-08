Scherning hadert mit Torflaute: "Jeder hat gesehen, dass im Kader noch was fehlt"

Aus einem guten Start ist für den VfL Osnabrück binnen einer Woche ein schlechter Start geworden. Nach dem 0:1 bei der SpVgg Bayreuth findet Daniel Scherning klare Worte.

Wie immer feldüberlegen, wie so oft ein klares Plus an Ballbesitz - am Ende aber erneut verloren: Nach dem schwachen Auftritt beim Aufsteiger Bayreuth war Osnabrücks Trainer Daniel Scherning ernüchtert. "Jetzt stehst du hier, hast ein 0:1, und bist total enttäuscht." Durch die jüngsten Niederlagen ist Osnabrück früh in der Saison ins Niemandsland der Tabelle - auf Rang zwölf - abgerutscht.

Die größte Problemzone des VfL hat Scherning bereits ausfindig gemacht. "Wir haben uns in der Offensive komplett was anderes vorgestellt. Was uns fehlt, ist das brutale Durchsetzungsvermögen in und um die Box. Da war es viel zu wenig", kritisierte der Coach der Niedersachsen und deutete an, dass die Lila-Weißen nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden könnten: "Jeder hat gesehen, dass im Kader noch was fehlt und dass wir aktuell nicht die allergrößte Torgefahr über das Zentrum haben."

Attraktiver Spielstil, aber wenig Ertrag

In der Tat sind nur zwei Tore aus vier Partien der Minuswert der Liga, und nach den Spielen gegen Duisburg (1:0) und Aue (1:1) ist mit der Bayreuth-Pleite - drei Tage nach dem 0:1 zu Hause gegen Ingolstadt - aus einem guten Start ein schlechter geworden.

Wie schon ab und an in der vergangenen Saison liefert die große Investition in einen attraktiven Spielstil zu wenig Ertrag. Zumal die Gegner inzwischen gelernt haben, dass man den VfL fernab der gefährlichen Zone spielen lassen kann, weil er spätestens im letzten Drittel bei verdichteten Räumen scheitert.

Sturmroutinier Marc Heider (36) ist außer Form, Neuzugang Erik Engelhardt reibt sich auf, hat aber noch nicht getroffen. Felix Higl - bis dato einziger Stürmer mit einem Treffer - agierte in Bayreuth nach seiner Einwechslung glück- und kraftlos und Ba-Muaka Simakala zu wenig zielstrebig. Dazu vergab Youngster Emeka Oduah nach seiner Einwechslung bei einer Großchance allein vor Bayreuths Torwart Sebastian Kolbe die Chance auf den Sieg. "Wir müssen vorn einfach gieriger werden", sagte Scherning.