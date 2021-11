Scherning: "Haben uns die Topspiel-Situation verdient"

Als gefestigter Tabellenzweiter fährt der VfL Osnabrück zum Spiel gegen Waldhof nach Mannheim. Vor der Partie sprach Trainer Daniel Scherning über die aktuelle Situation des VfL, den kommenden Gegner und den Plan für das Duell am Sonntag.

Zehn Punkte aus den letzten vier Ligaspielen, alleiniger Tabellenzweiter mit drei Zählern Vorsprung zur Konkurrenz: Osnabrück hat sich vor dem Topspiel gegen Mannheim am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) eine starke Ausgangssituation erarbeitet. Diese habe man sich verdient, so VfL-Coach Scherning auf der Pressekonferenz vor der Partie, die fünftplatzierten Mannheimer aber ebenso. "Wir fahren dorthin, um erstmal ein gutes Spiel zu machen und dann im Optimalfall die drei Punkte mitzunehmen", so Scherning.

Mannheim ist "absolute Topmannschaft"

Dass das keine einfache Aufgabe wird, weiß der 38-Jährige selbst. Auch wenn es Waldhof in den letzten Partien ein wenig an Konstanz fehlte, spielen die Gastgeber in der 3. Liga oben mit, waren zwischenzeitlich sogar Dritter. "Es ist eine absolute Topmannschaft der Liga, die sehr heimstark ist, sie haben erst ein Heimspiel verloren", so Scherning. "Sie sind sehr gut organisiert und möchten gerade im Offensivbereich das Spiel und den Rhythmus bestimmen, dort haben sie auch richtig viele gute Spieler in ihren Reihen." Vor allem die Mannheimer Boyamba und Martinovic hob der Osnabrücker Trainer als besonders gefährlich hervor.

Wir müssen im Kollektiv richtig gut verteidigen. Jeder hat seine Aufgabe. Daniel Scherning

Diese Offensivstärke müsse man geschlossen als Team abfangen: "Das müssen wir im Kollektiv richtig gut verteidigen", erklärte Scherning. "Das fängt ganz vorne mit gutem Anlaufverhalten an. Jeder hat seine Aufgabe, die er auch kennt. Gegen München haben wir das über 60 Minuten herausragend gemacht. Genau so eine Leistung müssen wir wieder auf den Platz kriegen."

Regeneration und Taktik in der Länderspielpause

Die Länderspielpause habe den Osnabrückern in die Karten gespielt, um sich intensiver als im normalen Ligabetrieb möglich mit dem eigenen Spiel zu befassen. "Wir haben die erste Woche zur Regeneration genutzt. Dann haben wir viel am Zweikampfverhalten und Umschaltspiel gearbeitet. Das sind Dinge, die für Sonntag, aber natürlich auch insgesamt für unser Spiel sehr wichtig sind." Ab Donnerstag habe man sich dann konkret mit dem Gegner befasst, sowie den Spielern etwas Ruhe gegeben. "Jetzt geht es darum, wieder Frische zu bekommen, um am Sonntag physisch ein top Spiel abliefern zu können", so Scherning.

Vier Punkte ist der VfL von Tabellenführer Magdeburg entfernt, wenn für die Osnabrücker am Wochenende alles glatt läuft, könnte man also auf einen Zähler heranrücken. Mannheim könnte mit einem Dreier an Meppen und Braunschweig vorbeiziehen und Platz drei erobern.