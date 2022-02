Scherning: "Für Umfeld und Verein geht es um wesentlich mehr"

Nach einer kurzfristigsten, ungeplanten Pause geht es für Osnabrück am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) in Meppen weiter. Ein Derby, kein Spiel wie jedes andere - das machte Coach Daniel Scherning unmissverständlich klar.

"Wir hätten gerne gegen Braunschweig gespielt", sagte Ulrich Taffertshofer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Meppen. Die Partie am vergangenen Wochenende musste aufgrund des Sturmtiefs "Zeynep" allerdings ausfallen. "Jetzt hatten wir eine längere Vorbereitungszeit auf Meppen. Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Für die Osnabrücker ist es ein ganz wichtiges Spiel, es muss gewonnen werden für die Stadt, Fans - und natürlich auch für uns als Team", machte der Mittelfeldmann klar.

Selbstredend wollte Coach Daniel Scherning da nicht widersprechen. "Für die Tabelle geht es um drei Punkte. Für das Umfeld und den Verein geht es natürlich um wesentlich mehr", so der Trainer, der anfügte: "Klar wollen wir auch das zweite Derby in dieser Saison gegen Meppen gewinnen. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel vor einer tollen Kulisse."

Das Hinspiel in der Liga ging mit 1:0 an Osnabrück, im Landespokal im Oktober gab es einen 3:2-Sieg für Meppen. Am Samstag wartet also das dritte Duell in dieser Saison. Knapp 10.000 Zuschauer sind in Meppen zugelassen, 1000 Fans werden Osnabrück begleiten und unterstützen. "Es ist eine spezielle Atmosphäre, ein sehr enges Stadion. Meppen hat eine erfahrene Achse. Das Team hat eine gewisse Stressresistenz. Sie verteidigen sehr mannorientiert, sehr kompromisslos", sagte Scherning zum Gegner.

Scherning fordert "top Teamleistung"

Auf was es für Osnabrück angekommen wird, lieferte der Coach auch gleich mit: "Wir brauchen eine brutale Einstellung, müssen auf dem Platz marschieren, arbeiten, Zweikämpfe suchen und diese gewinnen. Wir brauchen eine top Teamleistung, darauf wird es ankommen."