Scherning: "Für den Moment sind wir total enttäuscht"

Volles Stadion und das Duell gegen einen Aufstiegskonkurrenten: Beim VfL Osnabrück hatte man sich für das Heimspiel gegen Kaiserslautern viel vorgenommen - und war am Ende bitter enttäuscht.

Zahlreiche Chancen hatten sich die Hausherren erspielt, doch selbst aus kurzer Distanz brachte der VfL den Ball gleich zweimal in der 13-minütigen Nachspielzeit gegen den FCK nicht im Tor unter. Weil im Gegensatz aber die Gäste eine ihrer zwei Chancen im zweiten Durchgang eiskalt nutzten, stand am Ende eine für Osnabrück äußerst schmerzhafte 0:1-Niederlage. "Für den Moment sind wir total enttäuscht", sagte Cheftrainer Daniel Scherning nach dem Spiel.

Mit dem Engagement seiner Mannschaft zeigte sich der 38-Jährige allerdings zufrieden, insbesondere was die Leistungssteigerung nach der Pause betraf: "In der zweiten Hälfte habe ich eine ganz andere Mannschaft gesehen, wir haben mehr Gas gegeben." Sein Team habe dann die "Kontrolle über das Spiel" gehabt - und einige Hochkaräter. Gleich zweimal verhinderte jedoch die Latte den Treffer, Emeka Oduah und Oliver Wähling waren dem Ausgleich in der Nachspielzeit ganz nahe. Der Ball wollte aber nicht ins Tor, stattdessen bekam die ohnehin unbefriedigende VfL-Bilanz im heimischen Stadion einen weiteren Dämpfer. Besonders schmerzte die Niederlage diesmal, durfte die Bremer Brücke doch erstmals wieder voll ausgelastet werden, 13.619 Fans kamen. "Es war eine überragende Atmosphäre im Stadion", sagte Scherning.

Und sie hätte noch ein Stück besser werden können - zumindest beim überwiegenden Teil der Besucher - hätte der VfL ein eigenes Tor erzielt oder zumindest den Lauterer Treffer verhindert. Beim Zustandekommen des einzigen Treffers hatte Scherning gleich dreimal fehlerhaftes Verhalten seiner Mannschaft festgestellt. Der "lange Ball" auf Daniel Hanslik sei nicht gut verteidigt worden, "die Tiefe" dann ebenfalls nicht und auch "im Zentrum" gegen Boyd sei sein Team "nicht konsequent" genug gewesen.

"Am Ende ist das brutal, es ist eine Aktion", ärgerte sich Linksverteidiger Davide Itter, der den wegen eines positiven Coronatests ausgefallenen Omar Traoré vertrat, im Interview mit dem vereinseigenen Videokanal. Das einzig Gute, so Itter weiter, sei die Tatsache, schon am nächsten Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder eine Reaktion zeigen zu können. Dann tritt der VfL beim FSV Zwickau an.