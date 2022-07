Scherning erklärt Osnabrücks Systemwechsel

Der VfL Osnabrück hat gegen den VfL Wolfsburg und Hannover 96 beim Volkswagen-Cup überzeugt. Mit einer neuen Grundformation. Trainer Daniel Scherning erklärt den Systemwechsel.

"Der Trainer war zufrieden. Er hat uns heiß gemacht", erklärte Emeka Oduah bei "VfL-TV" nach dem Sieg gegen Bundesligist Wolfsburg (3:1) und dem Remis gegen Zweitligist Hannover (1:1) - und er hat das System umgestellt. Anders als in der vergangenen Saison, als die Lila-Weißen fast durchweg im 4-3-3 aufliefen, spielen ließen, agierte der VfL im 4-4-2 mit Raute.

"Wir wollen variabler sein, um auf den Gegner, unsere personelle Lage und die Spielkonstellation reagieren zu können", meinte Scherning im kicker-Interview (Montagausgabe). "Vor einem Jahr wollten wir uns nach dem massiven Umbruch auf ein System konzentrieren, zumal der Zeitdruck größer war. Mit dem 4-3-3 haben wir den Spielern unsere Idee nahegebracht. Jetzt ist der Kern des Teams geblieben. Da ist es möglich, eine neue Variante einzustudieren. Es eröffnet auch vorne mehr Möglichkeiten - mal mit zwei eher zentralen Stoßstürmern, mal mit zwei Flügelspielern und klassischem Mittelstürmer, begründet der VfL-Trainer.

Gegen die Wölfe und die 96er ist das schon mal "ganz gut gelungen", wie Youngster Kevin Wiethaup nach seinem frechen Auftritt wissen ließ. "Wir haben uns nicht einschüchtern lassen, nur weil Wolfsburg Bundesliga spielt", sagte der erst 16-Jährige, der im Trainingslager "sehr viel gelernt" hat. "Kevin ist 16, kann noch zwei Jahre in der U 19 spielen", meinte Scherning. "Er hat seine Trainingsleistung bestätigt. Er ist mutig, und er darf Fehler machen; entscheidend ist, wie er damit umgeht."

