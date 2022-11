Scherning: "Egal, ob dort oder 600 Kilometer südlich"

Privat ein Paderborner, dienstlich derzeit ein Bielefelder - für Arminias Coach ist das ostwestfälische Derby in der 2. Liga am Dienstagabend ein ganz besonderes Spiel. Dort rechnet er mit "brutaler Unterstützung".

Er haderte. "Wie es zustande gekommen ist, ist es umso bitterer", kommentierte Daniel Scherning Arminias unglückliches 2:3 am Samstag gegen Kaiserslautern. Er schimpfte. "Eine Spielsituation, die das Spiel letztendlich beeinflusst hat", nannte der Bielefelder Trainer die umstrittene Gelb-Rote Karte für Bryan Lasme kurz vor jener Halbzeitpause, in der auch er, Scherning, von Schiedsrichter Patrick Alt für sein vehementes Reklamieren eine Verwarnung kassierte.

Und er grübelte. "Ich weiß nicht, ob es Pech ist", so der 39-Jährige über die bemerkenswerte Aufholjagd seines dezimierten Teams und den dennoch erlittenen Nackenschlag. "Aber dass man in einer anderen Situation vielleicht eher das 3:2 macht als es zu bekommen, das passt ein bisschen in die Gesamtsituation." Immerhin, lobende Worte waren an diesem an sich bitteren Abend angebracht für die aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft, die erst in den Schlussminuten stehend K.-o. war. "Wie sie aufgetreten ist, macht das Mut für die kommenden Aufgaben."

Schwieriger Kurztrip steht bevor

Unmittelbar bevor steht der schwierige Kurztrip nach Paderborn, zum ostwestfälischen Derby gegen den SCP07. Der Akku war auf Bielefelder Seite nach dem Samstagsspiel leer, die Blicke der Protagonisten gingen nach unten. Können Körper und Geist nun schnell regenerieren? Scherning: "Beides wird wichtig sein. Physisch sind wir in der Lage, ohne Probleme am Dienstag wieder zu spielen. Aber der Kopf wird natürlich entscheidend sein. Aus der Leistung kann man viel ziehen - ich hätte allerdings lieber eine schlechtere Leistung und ein 2:2 gehabt. Jeder Punkt ist in unserer Situation wichtig."

Besonderer Diensteinsatz

Für Scherning ist der Diensteinsatz erst recht ein besonderer. In Paderborn geboren und noch heute privat mit seiner Familie in der Stadt, gut 40 Kilometer entfernt von seinem Arbeitsplatz Bielefeld, zu Hause, erlebte der ehemalige Spieler beider Klubs seine bislang erfolgreichste Zeit im Trainerjob beim kommenden Gegner: Als Assistent von Steffen Baumgart stieg er 2018 und 2019 hintereinander mit dem SCP07 von der 3. bis in die 1. Liga auf.

Umjubelt von einem treuen Publikum, das Scherning von der Wucht her nun jedoch trotz Heimspiels gegen den "großen" Nachbarn Arminia im Hintertreffen wähnt: "Auch wenn mehr Paderborner da sein werden, glaube ich schon, dass wir von der Stimmung her deutlich in Überzahl sind."

Man merkt, dass es uns zu Hause etwas leichter fällt, in die Spiele reinzugehen. Daniel Scherning

Bis zu 3000 Zuschauer werden den DSC in die ausverkaufte Paderborner Arena begleiten. Was für seine am Tabellenende liegenden, bislang vor allem auswärts so enttäuschenden Arminen in der aktuellen Lage von besonderer Bedeutung ist. "Man merkt, dass es uns zu Hause, mit den Fans im Rücken, etwas leichter fällt, in die Spiele reinzugehen. Aber wir werden am Dienstag eine brutale Unterstützung haben."

Und so geht Daniel Scherning die Punktejagd in der Heimat mit Zuversicht und auch mit einer gewissen Vorfreude an. Wenngleich die freundschaftlichen Bande nun für mindestens 90 Minuten gekappt werden. "Klar ist es etwas Besonderes für mich. Ich war viereinhalb Jahre da, wir sind in die Bundesliga aufgestiegen. Trotzdem geht es am Dienstag um drei Punkte in einer extrem schwierigen Situation und in einem wichtigen Spiel für uns. Da ist es mir egal, wo wir die holen - ob in der Heimatstadt oder 600 Kilometer südlich."