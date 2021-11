Scherning: "Das ist uns vorher nicht gelungen"

Effizient, aber keineswegs überzeugend: Der VfL Osnabrück hat sich am Montagabend beim SC Verl auf Platz zwei geschossen, dabei war der Auftritt in Lotte nur im ersten Durchgang so, wie man sich das an der Bremer Brücke vorstellt.

Gegen gefährliche Verler, die bekannt sind für ihr mutiges Offensivspiel, war der VfL am Montagabend des Öfteren im Glück. Der SCV ließ teilweise beste Torchancen leichtfertig liegen, Osnabrück nutzte hingegen zwei seiner wenigen Angriffe eiskalt, was wiederum die Schwäche der Gastgeber offenbarte. "Wir haben unsere Stärke nicht in der Defensive, aber wir arbeiten daran", so Verls Trainer Guerino Capretti nach dem Spiel am Mikrofon von MagentaSport.

Jene defensive Anfälligkeit wurde im ersten Durchgang von Osnabrück aber auch gut bespielt, wie etwa vor dem zwischenzeitlichen 2:0 für den VfL. Sebastian Klaas, bereits im Pokal gegen Freiburg erfolgreich, hebelte die gesamte Verler Defensive mit einem Doppelpass mit Ulrich Taffertshofer aus und schloss dann trocken ab. "Heute war es andersrum als im Pokal", freute sich Klaas über das Matchglück am Montagabend, wenngleich er mahnende Worte folgen ließ. "Verl hat es uns sehr schwer gemacht. In der zweiten Hälfte waren sie die bessere Mannschaft und hätten den Ausgleich verdient gehabt", so der 23-Jährige.

Capretti: "Die Hand hat da überhaupt nichts zu suchen"

Auch sein Trainer Daniel Scherning habe "einige Szenen, die wir überstehen mussten" gesehen. Beispielhaft war das vom Schiedsrichter übersehene Handspiel von Taffertshofer in der Nachspielzeit, was bei Capretti im Nachgang für Ärger sorgte. "Ich glaube das hat jeder gesehen. Die Hand hat da überhaupt nichts zu suchen", merkte der 39-Jährige kopfschüttelnd an.

Da Osnabrück in dieser Saison jedoch bereits Spiele erlebt hatte, die trotz einer besseren Leistung verloren gingen, nimmt man das 2:1 gerne mit. "Heute haben wir mal einen glücklichen Sieg errungen, das ist uns vorher nicht gelungen", so Scherning, der auf schwer zu bespielendem Geläuf in Lotte in Standardsituationen einen Erfolgsfaktor sah - was sich am Ende auch beim 1:0 auszahlte. "Wir wollten immer einen Mix aus kurzen und langen Bällen. Wir wussten, dass das auf diesem Rasen ein Faktor werden kann".