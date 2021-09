Scherff fällt mit Kreuzbandriss aus

Hansa Rostock muss mehrere Monate auf Lukas Scherff verzichten. Der 25-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Bittere Diagnose: Mit einem Kreuzbandriss im linken Knie wird Lukas Scherff Hansa Rostock für mehrere Monate fehlen. Das ergab eine Untersuchung, die sich der 25-Jährige nach anhaltenden Schmerzen Anfang der Woche unterzog. Bereits am Dienstag sei der Mittelfeldspieler erfolgreich operiert worden, wie der Verein am Mittwochnachmittag bekannt gab.

Scherff, der seit 2010 für die Kogge spielt, kam in dieser Saison bislang zu sechs Pflichtspiel-Einsätzen. Bei der Niederlage gegen Bremen am 5. Spieltag spielte er noch in der ersten Hälfte, bei der letzten Partie gegen Schalke stand er bereits nicht mehr im Kader.