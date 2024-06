Schepp und Geerkens kehren vorerst zur Arminia zurück

Beim Trainingsauftakt von Arminia Bielefeld am 25. Juni werden auch die in der abgelaufenen Saison verliehenen Christopher Schepp und Tom Geerkens wieder dabei sein - zumindest vorerst. Schepp spielte für den SV Meppen in der Regionalliga Nord und erwies sich mit 18 Saisontoren als treffsicher. Geerkens hatte beim Wuppertaler SV dagegen mit Verletzungen zu kämpfen und kam nur auf drei Einsätze.