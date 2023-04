Schelling holt Tagessieg für Bora im gefährlichen Finale

Ide Schelling hat dem deutschen Team Bora-hansgrohe auf der längsten und schwierigsten Etappe der Baskenland-Rundfahrt den Tagessieg beschert. Den Zeitpunkt seiner Attacke wählte der Niederländer nicht zufällig.

Schelling gewann auf dem zweiten Teilstück über 193,8 Kilometer von Viana nach Leiza den Sprint einer Ausreißergruppe und übernahm damit auch die Gesamtführung. Matteo Sobrero (Italien/Jayco AlUla) und David Gaudu (Frankreich/Groupama-FDJ) landeten auf den Rängen zwei und drei.



Zuvor hatten sich am Dienstag einige Ausreißer vom Feld abgesetzt, nach der letzten Bergwertung bestritt eine Gruppe von etwa 30 Fahrern die Abfahrt. Schelling zog früh den Sprint an und war auch aufgrund der ungewöhnlichen Streckenführung mit einem Kreisverkehr kurz vor dem Ziel nicht mehr einzufangen, obwohl er auf eigene Faust fuhr und keine Helfer um sich hatte. Für den 25-Jährigen war es der zweite Profi-Sieg.

"Es ist ein wenig komisch, dass die UCI dieses Finale genehmigt hat"

"Es ist ein wenig komisch, dass die UCI dieses Finale genehmigt hat. Es war ziemlich gefährlich. Ich habe meinen Sprint 500 Meter vor dem Ziel angefangen und wusste, dass bei den ganzen Kurven niemand mehr vorbeikommt", sagte Schelling. Mit der Abfahrt zum Ziel habe der Weltverband UCI Probleme provoziert. Die Etappe endet mit einer etwa vier Kilometer langen und kurvenreichen Abfahrt, bei der das noch recht große Feld weit über 70 Kilometer pro Stunde erreichte.

Der dänische Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) rollte ohne Zeitverlust mit der ersten Gruppe ins Ziel und liegt mit acht Sekunden Rückstand auf die Spitze weiter aussichtsreich im Rennen. Vorjahressieger Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) aus Kolumbien dagegen fiel mit offenbar technischen Problemen zurück.



Die dritte Etappe führt am Mittwoch durch das hügelige Umland San Sebastians, über 153,9 Kilometer geht es von Errenteria nach Villabona. Die Rundfahrt endet am Samstag mit der sechsten Etappe mit Start und Ziel in Eibar.





2. Etappe Viana/Spanien - Leitza/Spanien (193,80 km), 4.4.2023:

1. Ide Schelling (Niederlande) - Bora-hansgrohe 4:53:33 Std.; 2. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla + 0 Sek.; 3. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ; 4. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team; 5. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates; 6. Andrea Bagioli (Italien) - Soudal Quick-Step; 7. Rigoberto Uran Uran (Kolumbien) - EF Education-EasyPost; 8. Cristian Scaroni (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 9. Simon Guglielmi (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 10. Ruben Guerreiro (Portugal) - Movistar Team; ... 27. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty; 45. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 11

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Ide Schelling (Niederlande) - Bora-hansgrohe 8:54:47 Std.; 2. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla + 4 Sek.; 3. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 6; 4. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 7; 5. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 8; 6. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team + 10; 7. Andrea Bagioli (Italien) - Soudal Quick-Step; 8. Cristian Scaroni (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 9. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo; 10. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - EF Education-EasyPost; ... 19. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty; 43. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 21