Scheiblehner: "Dürfen nicht glauben, dass es jetzt immer so weitergeht"

Nach einem höchst durchwachsenen Saisonstart ist Blau-Weiß Linz zuletzt richtig gut in Fahrt gekommen. Meister Red Bull Salzburg konnte auswärts sensationell besiegt werden. Trainer Gerald Scheiblehner kann die aktuellen Erfolge aber gut einordnen.

Die laufende Saison war und ist für Aufsteiger Blau-Weiß Linz eine Achterbahnfahrt. Zu Saisonbeginn brauchte der Klub lange, um sich zu finden, schlitterte in herbe Niederlagen wie dem 0:5 gegen Rapid. Doch nach und nach gelang es den Linzern, sich zu festigen. Zuletzt holte Blau-Weiß sieben Zähler aus den letzten drei Bundesliga-Spielen, darunter auch das sensationelle 1:0 bei Meister Red Bull Salzburg.

Doch einer drückt beim Aufsteiger prompt auf die Euphoriebremse: Trainer Gerald Scheiblehner genießt zwar den aktuellen Höhenflug seiner Mannschaft, weiß aber auch, dass es kein Selbstläufer ist. "Wir dürfen nicht glauben, dass es jetzt immer so weitergeht", sagte er im "Sky"-Podcast "Der Audiobeweis". Der 46-Jährige weiß genau, wo es in den nächsten Wochen anzusetzen gilt, um auch weiterhin Punkte einzufahren.

"Wir müssen im Ballbesitz gefährlicher werden. Wir brauchen in dieser Liga Siege. Die Unentschieden sind eine bessere Niederlage, man braucht immer wieder einmal einen Sieg. Um in dieser Liga Spiele zu gewinnen, muss man 90 Minuten stabil sein und Tore schießen." Denn das Ziel sei nach wie vor der Klassenerhalt. Und: "Wenn man die Klasse halten will, dann geht es nicht darum, einen Spieler so zu entwickeln, dass man Millionen verdient. Man muss das Team hinstellen, damit man das Ziel erreicht."

Verzicht auf emotionale Ausbrüche

Scheiblehner wird oft als ruhiger, bodenständiger Trainer charakterisiert. Emotionale Ausbrüche haben beim Übungsleiter der Linzer Seltenheitscharakter - und das bewusst. "Die Aufgabe als Trainer ist in erster Linie, die Mannschaft zu unterstützen. Da ist es nicht immer hilfreich, wenn man von Emotionen getrieben ist und aufgrund von Emotionen falsche Entscheidungen trifft." Er könne aber sehr wohl sehr emotional sein, meint aber, dass das aufgrund der Vorbildwirkung "nicht unbedingt vor der Kamera Platz hat".

Fest steht für ihn, dass Blau-Weiß Linz im Sommer vor enormen Herausforderungen gestanden ist. "Da der Aufstieg erst in letzter Sekunde fixiert wurde, konnten wir uns nicht vorbereiten. Dann war der Wechsel des Sportdirektors. Wir haben auch vier, fünf Tage richtig gefeiert. Dann hat man zweieinhalb Wochen Zeit, um Gespräche zu führen und wir haben gemerkt, dass wir nicht die Einzigen sind, die an Spielern dran sind." Zudem hätte der Klub mit Matthias Seidl und Fally Mayulu zwei ganz wichtige Spieler abgegeben. "Wir sind nach den Abgängen (...) mit einem schlechteren Kader gestartet, als wir aufgehört haben. Wir haben zwei, drei spannende Spieler wieder dazu geholt, aber denen muss man Zeit geben. Der Unterschied ist, in der zweiten Liga kann man ihnen mehr Zeit geben als in der Bundesliga." Scheiblehner schreibt zwei Spielern die Fähigkeit zu, vorangehen zu können. "Conor Noß hat schon gezeigt, dass er Potential hat, aber auch ein Tobias Koch zeigt, dass er ein Leistungsträger sein kann.“

Dass der Klub den schwierigen Saisonstart überstanden hat und nun endgültig in der Bundesliga angekommen scheint, stimmt Scheiblehner positiv: "Es ist für mich eine riesengroße Herausforderung, eine solche Phase zu überstehen und zu zeigen, dass man mit einem Aufsteiger mit wenig Budget, großer Erwartungshaltung und einem miesen Start mit einem kleinen Team trotzdem schafft." Gerade in dieser schwierigen Zeit habe dem Linzer Trainer auch der Kontakt zu erfahrenen Leuten im Geschäft geholfen. "Ich schaue mir auch Spiele von Austria Klagenfurt an, von routinierten Trainern wie Peter Pacult. Ich habe auch immer wieder Kontakt zu Peter Stöger. Von denen kann man etwas lernen. Man muss nicht alles übernehmen, aber wenn man zuhört, kann man etwas lernen. Das hat auch geholfen.“

Nicht-Aufstieg hätte Folgen gehabt

Für den gesamten Klub hatte dieses Jahr bereits enorm viel zu bieten und angesichts des Meistertitels wird 2023 ohne jede Frage in die blau-weißen Geschichtsbücher eingehen. "Es war eine große Euphorie. Das Stadion, das unter glücklichen Umständen zustande gekommen ist, weil der LASK eines bekommen hat. Dann passiert genau in jenem Jahr, in dem das Stadion fertig wird, der Aufstieg. Es ist sehr vieles aufgegangen. Wenn wir den Aufstieg nicht geschafft hätten, wäre Blau-Weiß nicht mehr fähig gewesen, um den Aufstieg mitzuspielen. Die finanziellen Mittel wären ausgegangen", ist sich Scheiblehner sicher.

Auch aus persönlicher Sicht waren die letzten Jahre für den Coach der Linzer enorm turbulent. Doch obwohl ihn das "Trainer-Dasein" schon immer interessiert hatte, erlebte er einen holprigen Start. "Drei Kinder, die Hausfinanzierung, das ist ein Risiko. Ich habe mir gedacht, ich probier's und bin dann ziemlich enttäuscht worden in meiner ersten Profistation, weil ich zum ersten Mal entlassen wurde. Das war hart, auch wenn es dazugehört. Dann war es eine glückliche Fügung, dass Blau-Weiß keinen Trainer hatte. Ich habe diese Chance genützt und es freut mich, dass ich mittlerweile das dritte Jahr bei diesem Verein bin."