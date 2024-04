Scheffler auf Langers Spuren: Masters-Champion gewinnt auch beim RBC Heritage

Golf-Superstar Scottie Scheffler hat eine Woche nach seinem zweiten Masters-Sieg in Augusta gleich das nächste Golf-Turnier gewonnen - und wandelt damit auf den Spruen von Deutschlands Golf-Ikone Bernhard Langer.

Scottie Scheffler ist auf der PGA-Tour nicht aufzuhalten. Der Weltranglistenerste aus den USA triumphierte am Montag bei dem mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier in Hilton Head Island. Scheffler ist derzeit auf der US-Tour nicht zu stoppen: Bei seinen letzten fünf Turnierstarts holte er vier Titel.

Der 27 Jahre alte Texaner setzte sich beim RBC Heritage mit einem Gesamtergebnis von 265 Schlägen klar gegen seine Landsleute Sahith Theegala (268) sowie Wyndham Clark und Patrick Cantlay (beide 269 Schläge) durch. Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger (275) beendete das Turnier im US-Bundesstaat South Carolina auf dem geteilten 18. Rang.

Langer 1985, Scheffler 2024

Scheffler ist erst der zweite Spieler in der Geschichte der PGA-Tour, der das Masters in Augusta und direkt danach das RBC Heritage gewinnen konnte. Der erste Profi, dem das gelang, war Deutschlands Golf-Ikone Bernhard Langer im Jahr 1985.

Für den Sieg in Hilton Head Island kassierte Scheffler ein Preisgeld von 3,6 Millionen Dollar. Das Turnier im Harbour Town Golf Links konnte erst am Montag beendet werden. Die Finalrunde war am Sonntag wegen Gewitters für zweieinhalb Stunden unterbrochen worden und musste später wegen Dunkelheit abgebrochen werden.