Schauerte: Ein Vorbild in Kaan-Marienborn mit viel Erfahrung

Beim 1. FC Kaan-Marienborn hilft Julian Schauerte (34) auf zweierlei Weise: mit seiner nimmermüden Art und seiner großen Routine.

34 Punkte nach 20 Spielen, Rang 5. Und das sogar als Aufsteiger. Keine Frage: Der 1. FC Kaan-Marienborn ist bisher das Überraschungsteam der Regionalliga West. "In einer neuen Spielklasse ist es normal", sagt Julian Schauerte, "dass man erst einmal so viele Punkte wie möglich für den Klassenverbleib holen will. Das hat bislang ganz gut geklappt", fügt der ehemalige Zweitliga-Profi grinsend hinzu.

Der 34-jährige Routinier stand bis zum zurückliegenden Sommer noch beim aktuellen Tabellenführer Preußen Münster unter Vertrag, war in seinen drei Jahren beim Traditionsverein sogar Kapitän und sollte eigentlich auch länger bleiben. Um näher bei seiner im Sauerland sesshaft gewordenen Familie mit Frau Svenja und den beiden Kindern zu sein, entschied sich der erfahrene Rechtsverteidiger allerdings für den Klub aus dem Siegener Stadtteil Kaan-Marienborn. Dort läuft es ausgezeichnet.

"Der gute Start mit fünf Siegen in den ersten sechs Saisonspielen hat uns sehr geholfen, um in der aktuellen Situation zu sein. Allerdings hatten wir auch eine Schwächephase von nur zwei Punkten aus sieben Begegnungen, aus der wir uns Ende Oktober aber befreien konnten", sagt Schauerte, der als einen Erfolgsgrund aufführt, dass "der Kern der Aufstiegsmannschaft zusammengehalten und das Team punktuell gut verstärkt werden konnte." Unter anderem mit Schauerte höchstselbst.

Wir treten geschlossen als Team auf und bringen über eine stabile Defensive unsere fußballerischen Qualitäten auf den Platz. Julian Schauerte

"Wir treten geschlossen als Team auf und bringen über eine stabile Defensive unsere fußballerischen Qualitäten auf den Platz", sagt der Routinier. "Uns zeichnet aus, dass wir den Ball haben und unsere Spielweise durchdrücken wollen." Schauerte war dabei zu jeder Zeit gefragt. Er ist einer von insgesamt nur neun Spielern, die in dieser Saison der Regionalliga West noch keine Minute verpasst haben.

"Man lernt mit der Zeit, welche Routinen dem eigenen Körper guttun und wie man zum Beispiel die Regenerationszeit verbessert. Es ist aber nicht so, dass ich da eine Raketenwissenschaft betreibe", sagt der Rechtsverteidiger, der nicht nur mit seinen Einsatzzeiten aus dem Kader des 1. FC Kaan-Marienborn hervorsticht, sondern auch mit seiner Vita: Die Erfahrung von 171 Zweitliga-Spielen in den Trikots von Fortuna Düsseldorf und Sandhausen kann sonst keiner vorweisen.

Umschulung beim SV Sandhausen

"Es liegt in der Natur der Sache, dass ich mich mit meinen Erlebnissen einbringen will, um dem Team in ähnlichen Situationen zu helfen. Dabei will ich mit guten Leistungen als Beispiel vorangehen", betont er. Den Weg in den Profifußball fand der ehemalige Nachwuchsspieler von Bayer 04 Leverkusen einst über den SV Sandhausen. "Der damalige Trainer Gerd Dais hat mich zum Rechtsverteidiger umgeschult. Wer weiß, ob ich auf meiner offensiveren Position auch so viele Einsätze hätte sammeln können?", blickt Schauerte zurück.

Mit Fortuna Düsseldorf gelang ihm später sogar der Bundesliga-Aufstieg. "Trainer Friedhelm Funkel und Assistent Peter Hermann hat man ihre enorme Erfahrung angemerkt. Wir hatten keine Star-Spieler, dafür aber ein herausragendes Mannschaftsgefüge", lobt Schauerte. Ein Bundesliga-Einsatz war ihm nicht vergönnt. "Mein Vertrag lief zum Saisonende leider aus. Friedhelm Funkel hätte mich gerne gehalten, die Sportliche Leitung hatte aber andere Pläne." In eine höchste Spielklasse ging es für Schauerte dennoch.

Er wechselte nach Belgien zum KAS Eupen, trainierte dort unter dem früheren Champions-League-Sieger Claude Makelelé. Eine lehrreiche Erfahrung, wenngleich Schauerte nach einem halben Jahr und acht Pflichtspiel-Einsätzen nach Deutschland zurückkehrte und sich schließlich Preußen Münster anschloss. Mittlerweile ist er nun in Kaan-Marienborn, hat noch einen Vertrag bis 2024 und blickt doch schon auf die Zeit nach seiner aktiven Karriere.

Ab Sommer wird er gemeinsam mit seinem Kumpel Enrico Ledda, mit dem er seit rund drei Jahren eine Fußballschule für Kinder betreibt, den aktuellen Landesligisten FC Arpe/Wormbach betreuen. "Das ist eine tolle Gelegenheit, um in den Beruf als Trainer hineinzuschnuppern", findet Schauerte. "Ich werde voraussichtlich ein- bis zweimal in der Woche beim Training und sonntags bei den Spielen mit dabei sein. An erster Stelle steht aber der 1. FC Kaan-Marienborn." Zügig soll nun der Klassenerhalt gesichert werden. Schauerte mahnt und warnt allerdings: "Die gute Ausgangslage ist kein Grund, um sich auszuruhen."