Schaub und Jannes Horn verlassen Köln - Kilian soll bleiben

Die Kaderplanung beim 1. FC Köln für die neue Saison läuft auf Hochtouren. Am Donnerstagabend gab Coach Steffen Baumgart in einer Talkrunde einige Einblicke.

In der Talkrunde "Loss mer schwade" mit dem Kölner "Express" gab Baumgart am Donnerstagabend bereits einige Details in Sachen Kaderplanung für die kommende Saison bekannt. Beispielsweise ging es um Leihspieler Luca Kilian, der im Sommer aus Mainz kam und sich bei den Rheinländern festgespielt hat. "Die zwei Millionen sind da. Davon gehe ich aus, weil ich seit einem halben Jahr darauf poche. Ich möchte den Jungen unbedingt und glaube nicht, dass es nach seinem Torjubel im Spiel gegen Mainz gut wäre, wenn er dahin zurückmüsste", hat der FC-Coach eine klare Meinung.

Ostrak wechselt in die Staaten

Während die Zeichen bei Kilian also auf einen Verbleib in Köln hindeuten, steht bei anderen Spielern der Abschied bereits fest. "Jannes Horn hat kein Vertragsangebot bekommen, der Vertrag läuft aus. Bei Louis Schaub genauso. Und Tomas Ostrak wird sich Richtung USA verabschieden. Bei allen anderen Jungs gehe ich davon aus, dass sie wiederkommen. Trotzdem wissen wir alle, was im Urlaub und der Vorbereitung passieren kann. Wir nehmen es, wie es kommt", weiß Baumgart, der mit seinem Team in der neuen Saison auf jeden Fall europäisch spielen wird.

Dort soll dann auch Anthony Modeste seine Tore für die Kölner schießen. Der Angreifer spielt eine überragende Saison, traf bereits 19 Mal. Einen Abgang des bereits 34-jährigen Stürmers, der seine Topform wiedergefunden hat, fürchtet Baumgart nicht: "Wir gehen davon aus, dass Tony bleibt."

Aber bevor es in die Sommerpause und weitere Planungen für die kommende Saison geht, steht morgen noch der letzte Bundesliga-Spieltag auf dem Programm. Köln ist beim abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart zu Gast und hat noch die Chance, in die Europa League einzuziehen.