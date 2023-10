Schaub tritt Reise nach Kaiserslautern mit an - Plan B steht

Zum Auftakt der vergangenen Saison unterlag Hannover 96 erst ganz spät beim 1. FC Kaiserslautern. Vor dem Wiedersehen kann Coach Stefan Leitl wieder mit seinem Spielmacher rechnen.

Es lief die letzte Minute der Nachspielzeit auf dem Betzenberg, als Kaiserlauterns Kraus nach einem Eckball doch noch zum 2:1-Siegtor für den damaligen Aufsteiger gegen Hannover 96 trifft. Die Niedersachsen konnten nicht mehr reagieren, Sekunde später pfiff Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther die Partie ab.

Parallelen zum Wiedersehen beider Teams am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zieht Leitl keine: "Das war eine andere Situation, es war der erste Spieltag", erklärte er auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Neues Spiel, neues Glück.". Vielmehr konstatiert er nicht nur dem Gegner eine positive Entwicklung in den zurückliegenden Monaten, sondern auch seiner eigenen Mannschaft: "Wir sind definitiv weiter als letztes Jahr", sagte der 46-Jährige, der überzeugt ist, "dass wir in Lautern punkten können."

Leitl ist bei Schaub zuversichtlich

Personell kann Leitl bei dem Vorhaben bis auf die bereits feststehenden Ausfälle Nicolo Tresoldi (Rückstand nach Infekt), Max Besuschkow (Aufbautraining nach Fersenproblemen), Max Christiansen (Aufbautraining nach Rückenproblemen) sowie Toni Stahl (Jochbeinbruch) auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Auch Louis Schaub wird die Reise in die Pfalz mitantreten. Der Mittelfeldspieler musste zuletzt wegen Wadenproblemen kürzertreten, soll aber am späteren Donnerstag noch am Abschlusstraining in Hannover teilnehmen. "Wir gehen davon aus, dass er uns zur Verfügung stehen wird", sagte Leitl. Eine endgültige Entscheidung über einen Einsatz Schaubs wird aber erst am Freitag fallen. Sollte es für den 28-Jährigen wider Erwarten doch nicht reichen, ist laut Leitl Andreas Voglsammer die erste Option.