Scharfe Vorwürfe und knallharte Konter in Hannover

Dem Zeitungsinterview der einen folgte die prompte Stellungnahme der anderen Seite. In Hannover fliegen im internen Zwist zwischen Mutterverein und Profisparte die Giftpfeile weiter munter hin und her.

In dieser Woche traf man sich einmal nicht vor Gericht, sondern getrennt auf öffentlicher Bühne: In einem Interview mit den in der Region erscheinenden Zeitungen "Hannoversche Allgemeine" und "Neue Presse" nutzten Vertreter des Muttervereins von Hannover 96 die Gelegenheit, um die Ende Juli vom Vorstand ausgesprochene Abberufung Martin Kinds, des Geschäftsführers der Profisparte des Klubs, nochmals zu erläutern. Wie mittlerweile im internen Zwist unter dem gemeinsamen Dach "Hannover 96" nicht anders zu erwarten war: Den scharfen Vorwürfen der Vereinsvertreter folgte prompt der knallharte Konter seitens der Fußball-KG.

Finanzvorstand Meik Friedrich und ein Aufsichtsratsmitglied, Ex-Profi Carsten Linke, monieren in dem Pressegespräch die schlechte Zahlungsmoral, mit der die Kapitalseite ihren im "Hannover-96-Vertrag" vereinbarten Pflichten nachkomme.

So seien etwa Geld aus den Gewinnen der Markenrechte GmbH und die jährlichen Tranchen von 300.000 Euro, mit denen die Gesellschaften den e.V. unterstützen, nicht oder nur zögerlich geflossen. Stattdessen seien Rechnungen gestellt worden für laut Grundlagenvertrag unentgeltliche Leistungen, zum Beispiel für das Spielrecht für Mädchen- und Frauenmannschaften auf dem Gelände des Nachwuchsleistungszentrums. Auch fehlten dem Verein Zuwendungen für Steuerbescheide aus den Jahren 2008 bis 2013. "Zudem gab es einige Unregelmäßigkeiten, die offensichtlich geworden sind, daher mussten wir nun handeln", so Friedrich.

"Erfreulich, wie wirtschaftlich stabil der Verein ist"

Stimmt so nicht, behauptet die Kapitalseite um Martin Kind. Unter anderem hätten Gewinne aus der Verwertung der Markenrechte bisher nicht weitergeleitet werden können, da beispielsweise der Vorstand des e.V. dem Abschluss noch nicht zugestimmt habe. "Dementsprechend war eine Ausschüttung bisher noch gar nicht möglich."

Die genannten Steuerbescheide seien unterdessen noch nicht rechtskräftig, mögliche Zahlungen somit quasi eher aufgeschoben.

Konkrete Posten führt die Kapitalseite gegen den unterschwelligen Vorwurf auf, der Verein erhalte nicht die vereinbarte finanzielle Unterstützung. Insgesamt seien Zahlungen in Höhe von 3,13 Millionen Euro geleistet worden, darin unter anderem ein Darlehen von 1,8 Millionen Euro und weitere 1,5 Millionen Euro als bedarfsunabhängige Tranche. Für alle weiteren Darlehen sei ein Liquiditätsbedarf des Vereins erforderlich. Da dieser nicht geäußert wurde, sei es, so heißt es süffisant, "erfreulich, wie wirtschaftlich stabil der Verein ist".

Unabhängig davon seien 2020 zwei weitere Darlehen über insgesamt 300.000 Euro gewährt worden. Hinzu kämen Spenden von 975.000 Euro und extra eine "Gesellschafter-Spende" über 200.000 Euro. Und: Ein Gesellschafter der Hauptfirma "Sales & Service GmbH", dem Vernehmen nach handelt es sich um Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann, habe 2021 eine weitere freiwillige Spende in Höhe von 200.000 Euro an den e.V. geleistet.

Schließlich seien Verbindlichkeiten von rund 155.000 Euro beglichen worden - wenngleich unter dem Vorbehalt, dass über die "berechtigten Gegenforderungen der Kapitalgesellschaften in Höhe von 471.000 Euro Verständigung erzielt wird".

Überzeugungsarbeit durch "lange Gespräche und Schriftwechsel"

Mittendrin im derzeitigen Streit: Carsten Linke. imago/Joachim Sielski

Aufsichtsrat Linke sieht die Zahlungsmodalitäten zwar kritisch, führt aber den entstandenen Kernstreitpunkt - die Abberufung Kinds als Geschäftsführer, die vom Landgericht Hannover anschließend im einstweiligen Verfügungsverfahren für nichtig erklärt wurde - auf andere Gründe zurück. Von "elementarer Wichtigkeit" sei, "dass Martin Kind mitgeteilt hat, sich zukünftig an keine Weisungen des Alleingesellschafters, also des Vereins" halten werde. In "langen Gesprächen und Schriftwechseln" habe man versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten, um gemeinsam ein Geschäftsführungsmodell für die Zukunft des Profifußballs in Hannover nach dem Ausscheiden des 78-Jährigen zu finden, so Linke - ohne Erfolg. Die Fronten sind verhärtet.

In der Stellungnahme der Kapitalseite heißt es dagegen, Martin Kind stehe der Entwicklung nicht entgegen. "Im Gegenteil: Er begleitet einen solchen Prozess - wie schon mehrfach öffentlich bekundet - aufgeschlossen."

Dass beide Seiten doch noch konstruktiv an einem Tisch zusammenkommen, liegt tatsächlich jedoch in weiter Ferne. Vorerst fliegen nur die Giftpfeile weiter munter hin und her. Treffen wird man sich eher wieder an neutraler Stelle und aus anderem Anlass: Für den Fall, dass das Landgericht auch in der demnächst anstehenden Hauptverhandlung bei seiner Sicht der Dinge bleibt, kündigte der Vereinsvorstand bereits an, in die Berufung zu gehen.

Eine Fortsetzung des Zwists erfolgte dann in nächsthöherer Instanz - vor dem Oberlandesgericht Celle.