"Schande von Gijon": Lasst uns das nach Hause schaukeln

Es ging als "Schande von Gijon" in die Geschichte der WM-Endrunden ein. Am 25. Juni 1982 traten Deutschland und Österreich zum abschließenden Spiel ihrer Vorrundengruppe an und wussten, welches Ergebnis sie brauchten, damit beide Teams weiterkommen. Mit dem 1:0-Sieg für die DFB-Elf wurde prompt das nötige Ergebnis erreicht. Auf Kosten der ausgeschiedenen Algerier und des Fair Play.

Harmlos bis zum Ende: das Duell der deutschen Elf und Österreich in der WM-Vorrunde 1982. imago images/Sportfoto Rudel