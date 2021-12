"Schande": Real sauer wegen wiederholter Auslosung

Real Madrid hat offenbar versucht, die Wiederholung der Champions-League-Auslosung zu verhindern. Die Königlichen fühlen sich unfair behandelt.

Real Madrid (hier Vinicius Junior) versteht das Vorgehen der UEFA am Montag nicht. imago images/Action Plus

Real Madrid gehörte zu den Klubs, die sich nach der ursprünglichen Auslosung des Champions-League-Achtelfinals am Montag nur schwer von ihrem Los trennen konnten: Benfica Lissabon sollte es sein, Tabellenzweiter hinter dem FC Bayern in der Gruppenphase.

Als publik geworden war, dass die UEFA-Verantwortlichen bei der Ziehung schwerwiegende Fehler begangen hatten, setzten die Königlichen deshalb offenbar einige Hebel in Bewegung, um zu verhindern, dass die Auslosung vollständig wiederholt wird.

"Überraschend, bedauerlich und sehr schwer zu verstehen"

Ihr Argument: Die Paarung gegen Benfica sei gleich zu Beginn auf korrekte Weise gezogen worden - vor den Patzern von UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti und Wettbewerbsdirektor Michael Heselschwerdt. Die UEFA folgte dem jedoch nicht und nahm die Auslosung am Nachmittag in Gänze noch einmal vor.

Und weil Real dabei mit Paris St. Germain einen vermeintlich anspruchsvolleren Gegner zog, verzog sich der Ärger nicht, sondern wurde nur noch größer. In spanischen Medien heißt es, intern werde von "Schande" gesprochen. "Die Wut in Madrid ist monumental", schreibt etwa die "AS".

Laut "Marca" halten die Real-Verantwortlichen die Entscheidung, die gesamte Auslosung zu wiederholen, für ebenso haarsträubend wie die Pannen beim ersten Versuch. Dass die UEFA diese auf einen "externen Dienstleister" schob, soll beim La-Liga-Spitzenreiter ebenfalls nicht besonders gut angekommen sein.

Offiziell stufte Klubdirektor Emilio Butragueno das Vorgehen der UEFA als "überraschend, bedauerlich und sehr schwer zu verstehen" ein. Die Duelle mit PSG werde man dennoch "voller Enthusiasmus" angehen. "Wir hoffen, bei der Viertelfinalauslosung wieder dabei zu sein."