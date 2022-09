Schallenberg: "Darmstadt ist im Moment die stärkste Mannschaft"

Mit dem 1:2 in Fürth hat der SC Paderborn die Tabellenführung eingebüßt. Nun bekommen es die Ostwestfalen am Freitagabend mit dem SV Darmstadt zu tun. Eine Aufgabe, die in den Augen von Mittelfeldspieler Ron Schallenberg so anspruchsvoll ist wie derzeit keine andere.

In der Länderspielpause hatten die Paderborner Spieler so viel Zeit für sich wie schon lange nicht mehr. Trainer Lukas Kwasniok gab seiner Mannschaft eine ganze Woche Urlaub. Eine Maßnahme, die zwar ungewöhnlich ist, dem Team aber gutgetan haben dürfte. "Wenn man sieht, was wir in den nächsten Wochen für ein Programm haben, war es wichtig, die Akkus aufzuladen", sagt Ron Schallenberg im SCP-Podcast "PaderCast".

In den kommenden sechs Wochen bis zur WM in Katar haben die Ostwestfalen nicht weniger als neun Spiele zu bestreiten. Ein Fahrplan, der es in sich hat und mit einer Partie beginnt, die für Schallenberg die derzeit größtmögliche Herausforderung darstellt: Am Freitagabend trifft Paderborn auf den Tabellendritten SV Darmstadt 98.

Was ein ständiges Thema ist, wenn du so viel Offensivdrang hast, ist es, die Balance zu halten. Ron Schallenberg

"Für mich ist Darmstadt im Moment die stärkste Mannschaft der Liga", sagt Schallenberg - schließlich haben die Lilien nur zum Saisonauftakt gegen Regensburg verloren (0:2) und seitdem neun Pflichtspiele mit sechs Siegen und drei Unentschieden aneinandergereiht.

Es geht um die Balance

Eine derartige Serie hat Paderborn zwar nicht mehr vorzuweisen, weil die Ostwestfalen vor der Länderspielpause in Fürth stolperten (1:2) - was die beiden Teams aber eint, ist eine immense Wucht im Spiel nach vorne. "Was ein ständiges Thema ist, wenn du so viel Offensivdrang hast, ist es, die Balance zu halten", erklärt Schallenberg.

In dieser Hinsicht habe es in dieser Saison "schon bessere und schlechtere Halbzeiten" gegeben - gegen Darmstadt dürfte es zwei gute brauchen, um nach der Niederlage von Fürth wieder in die Erfolgsspur zu kommen.