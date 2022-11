Schallenberg: "Da dürfen wir nicht nur reden"

Nach vier Spielen ohne Sieg ist dem SCP07 die Leichtigkeit aus der Anfangszeit der Saison etwas verloren gegangen. Kapitän Ron Schallenberg schwört das Team nun auf ein gutes Finale in Nürnberg ein.

Vier Spiele ohne Sieg. Dreimal nun - gegen den HSV (2:3), in Heidenheim (0:3) und zuletzt gegen Arminia Bielefeld (0:2) - sogar verloren, so etwas hat es in der 2. Liga in Paderborn seit dem Herbst 2015 nicht mehr gegeben. "Wenn man drei Spiele in Folge verliert, ist die Tendenz eher negativ", so Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth, der auf den Jahreszeitpunkt verweist: "Jetzt, wo die Dinge bei anderem Wetter und fortgeschrittener Saison ein bisschen mühseliger werden, müssen wir zu unserem Geist und unserem Spiel zurückfinden."

Extrem enttäuscht zeigte sich nach der dritten Pleite auch Stürmer Marvin Pieringer: "Die letzten Wochen waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir wollten in den letzten zwei Spielen alles reinwerfen und sechs Punkte mitnehmen." Nun können es beim Finale 2022 gegen den 1. FC Nürnberg bestenfalls noch drei weitere Zähler für die Ostwestfalen werden.

Die Leichtigkeit vom Anfang der Saison fehlt vielleicht ein wenig. Jasper van der Werff

"Die Leichtigkeit vom Anfang der Saison fehlt vielleicht ein wenig. Aber ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft", schätzt Jasper van der Werff die Situation ein. Der Verteidiger hatte für einige, auch ihn selbst, etwas überraschend von Beginn an gegen Bielefeld auflaufen dürfen, war unglücklich an beiden Gegentoren mitbeteiligt.

Dass die frühe Rote Karte, die Torhüter Jannik Huth für sein Handspiel außerhalb des Strafraums erhalten hatte, und das damit verbundene Unterzahlspiel eine "Riesenhypothek" gewesen sei, wollte Ron Schallenberg nicht abstreiten. "Aber man kann das Tor auch mit zehn Leuten verteidigen. Das tut schon weh, wenn du dir viel vornimmst und eine Reaktion zeigen willst. Da müssen wir noch einmal ran gegen Nürnberg", fordert der Kapitän vor der Reise zu den Franken.

Schallenberg will nicht nur reden

Dort sei das Ziel klar, entsprechend beschwört der 24-Jährige Kampf und Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft: "Wir wollen unbedingt wieder dreifach punkten. Das gäbe ein gutes Gefühl für die Winterpause. Aber da dürfen wir nicht nur reden, sondern müssen es auch machen." Einfach in den Schoß, soviel scheint klar, fällt den Paderbornern jedenfalls nichts. Schallenberg: "Auf einer Welle wie Anfang der Saison ist es leicht. Jetzt ist es vielleicht schwieriger, da müssen wir uns reinarbeiten."

Michael Richter