Schalkes unerwartet schwierige Aufgabe - Wie reagiert Werder?

Am Freitag eröffnen Düsseldorf und Kiel den 4. Spieltag, Hannover hat Heidenheim zu Gast. Schalke muss am Samstag zu Klassenprimus Regensburg, Werder gastiert im Wildpark.

Kiel reist mit Roter Laterne nach Düsseldorf

Die 0:2-Niederlage im "50:50-Spiel" in Nürnberg wurmte Düsseldorfs Chefcoach Christian Preußer. "Gegen Kiel wollen wir wieder marschieren und drei Punkte holen", sagte Innenverteidiger Klarer vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Das muss einfach unser Anspruch sein." Der Anspruch der KSV ist ebenfalls ein anderer. Holstein hat einen veritablen Fehlstart hingelegt. Kiel, das in der vergangenen Saison den Aufstieg erst in der Relegation gegen den 1. FC Köln verpasst hatte, rangiert nach drei Spielen und dem jüngsten 0:3 gegen Regensburg punkt- und torlos auf dem letzten Tabellenrang. Die KSV hat prompt auf den Fehlstart reagiert und mit Holtby einen Neuzugang mit Bundesligaerfahrung an Land gezogen.

Hannover lechzt gegen Heidenheim nach dem ersten Sieg

Nicht viel besser als Kiel steht Hannover da. Drei Spiele, ein Punkt und nur ein eigenes Tor: Die 0:2-Niederlage in Dresden machte den Fehlstart perfekt. Stammkeeper Zieler ist sich der schwierigen Situation bewusst, warnt jedoch davor, zu früh die Nerven zu verlieren. Nun empfangen die Niedersachsen den 1. FC Heidenheim, der nach dem 1:1 gegen Rostock in der Liga noch ungeschlagen ist.

Klassenprimus Regensburg empfängt Schalke

Der Tabellenführer kommt derzeit aus Regensburg: Plötzlich kaltschnäuzig, plötzlich stark bei Standards, plötzlich Erster: Der SSV Jahn überrascht sich und die Liga. Das 3:0 in Kiel war der dritte Sieg im dritten Spiel ohne Gegentor. Am Samstag empfangen die Oberpfälzer Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 (13.30 Uhr). Königsblau bot zuletzt über weite Strecken eine gute Vorstellung gegen Aue (1:1). Doch ein spätes Gegentor sorgte für Frust bei der Grammozis-Elf. "Wir sind eine zusammengewürfelte Mannschaft und brauchen einfach unsere Zeit", sagte der Trainer, der mit einem neuen System aufgewartet und die favorisierte Dreierkette einer Viererkette geopfert hatte. Zudem verstärkten sich die Knappen mit Churlinov vom VfB Stuttgart.

Stoppt Werder im Wildpark die Talfahrt?

Werder Bremen setzt seine Negativentwicklung auch als Zweitligist fort. Erst das Ausscheiden im DFB-Pokal, dann die empfindliche 1:4-Heimpleite gegen Paderborn. Und der Aderlass geht ebenfalls weiter: Stammspieler Maximilian Eggestein hat die Hanseaten Richtung Freiburg verlassen. Nun muss der SV Werder in den Karlsruher Wildpark. Der KSC ließ jüngst beim 0:0 in Sandhausen erstmals Federn und muss zudem auf Innenverteidiger Bormuth (Jochbeinbruch) verzichten.

Legt St. Pauli nach der "Stadtmeisterschaft" in Paderborn nach?

Mit Paderborn und dem FC St. Pauli treffen zwei Teams aufeinander, die ihre Fans zuletzt strahlen ließen. Die Ostwestfalen entführten mit einem 4:1 in Bremen die Punkte, die Kiez-Kicker feierten einen 3:2-Sieg im Derby gegen den HSV. Personenkult ist am Millerntor grundsätzlich eher unüblich, die Anhänger sind bekannt dafür, dass selten Einzelne besungen werden. Im Fall von Stürmer Makienok machten sie nach dessen Doppelpack im Stadtderby eine Ausnahme.

Dresden zum Aufsteigerduell in Rostock

Am Samstagabend (20.30 Uhr) stehen sich die Aufsteiger Rostock und Dresden gegenüber. Die Hanseaten entführten einen Zähler aus Heidenheim (1:1) und schraubten ihr Punktekonto auf vier. Einen noch besseren Saisonstart legte Dynamo hin, das nach dem 2:0 gegen Hannover stolze sieben Punkte zählt und auf Rang zwei kletterte.

HSV empfängt warmgeschossene Lilien

Der Hamburger SV hinkt den eigenen Ansprüchen schon wieder hinterher und musste eine 2:3-Niederlage beim Stadtrivalen St. Pauli quittieren: Höchststrafe. "Wir haben nach guten 20 Minuten die Bereitschaft vermissen lassen", ärgerte sich Trainer Tim Walter. Dies war nach dem verlorenen Derby aber nicht die einzige schlechte Nachricht für den HSV: Rechtsverteidiger Vagnoman hat sich einen Muskelsehnenriss im linken vorderen Oberschenkel und fällt lange aus. Nun kommt am Sonntag (13.30 Uhr) der SV Darmstadt 98, der sich mit einem 6:1 gegen Ingolstadt den Frust nach den zwei Auftaktniederlagen von der Seele geschossen hat.

Schanzer jagen gegen den Club nach dem ersten Zähler

Eben jene Ingolstädter warten noch auf den ersten Punkt überhaupt nach dem Aufstieg, haben auf der Innenverteidigerposition reagiert und Röseler von Ligakonkurrent Sandhausen verpflichtet. Auch der kommende Gegner 1. FC Nürnberg, der gegen Düsseldorf seinen ersten Dreier eingefahren hat (2:0), legte personell nach und stattete den neunmaligen russischen Nationalspieler Rausch mit einem Vertrag aus.

Aue gegen Sandhausen: Duell der Sieglosen

Der FC Erzgebirge Aue hat nach dem Pokal-Aus in Ingolstadt beim FC Schalke einen Punkt entführt (1:1), es war das dritte Unentschieden im dritten Punktspiel. Gegen den SV Sandhauen soll nun der erste Dreier eingefahren werden. Die Elf von Trainer Gerhard Kleppinger wartet ebenfalls noch auf den ersten Sieg, kam gegen den KSC (0:0) aber wenigstens zum ersten Punktgewinn.