Schalkes Torjäger Karaman spricht Klartext

Nicht einmal wegen einer blutigen Kopfverletzung ließ er sich auswechseln: Kenan Karaman ging gegen Elversberg voran, nach dem 1:2 wurde der Torjäger deutlich: "Jeder muss sich fragen, ob er alles gegeben hat."

Nach dem 1:1 beim SV Wehen Wiesbaden am 5. Spieltag verlor der FC Schalke 04 nun mit 1:2 gegen die SV Elversberg. Dass die Gelsenkirchener die ersten beiden Saisonspiele gegen Aufsteiger nicht gewannen, gab es in der 2. Liga zuletzt in der Saison 1989/90 jeweils zu Hause beim 0:1 gegen Preußen Münster und 1:1 gegen den MSV Duisburg. Die Königsblauen verpassten am Ende als Tabellenfünfter den Aufstieg, nun wären sie froh, wenn sie überhaupt noch in Reichweite eines oberen Mittelfeldplatzes gelangen könnten.

Ob Schalke das noch schafft? Nach dem 13. Spieltag sind erhebliche Zweifel angebracht. Schon nach wenigen Wochen, in denen er im Amt ist, wirkt Trainer Karel Geraerts verzweifelt. Die Mängelliste dieses Kaders ist länger, als er offenbar angenommen hat. "Es ist unmöglich zu gewinnen mit nur zwei oder drei Spielern auf einem annehmbaren Niveau", sagte der Coach nach der ernüchternden Niederlage gegen die SVE, die vor anderthalb Jahren noch in der Regionalliga gekickt hatte.

Spieler auf dem von Geraerts erwähnten "annehmbarem Niveau" sind aktuell Derry Murkin, Lino Tempelmann und - wenn er einen guten Tag für seine Standards erwischt - auch Thomas Ouwejan, vor allem aber darf sich Kenan Karaman angesprochen fühlen. Nicht nur wegen seines Tores zum 1:2-Anschlusstreffer spielte sich der Angreifer einmal mehr ins Rampenlicht.

Karaman: Die EM-Hoffnung lebt

Er hatte vor der Saison von "zwei großen Zielen" gesprochen, die er erreichen will: Die direkte Bundesliga-Rückkehr mit Schalke 04 und die Nominierung für den türkischen EM-Kader. Den Wiederaufstieg mit den Königsblauen kann er ziemlich sicher abhaken, Hoffnung auf seine Teilnahme am Turnier 2024 in Deutschland darf er sich in Anbetracht seiner persönlichen Darbietungen aber machen.

"Die zwei Siege gegen Hannover und Nürnberg haben uns eigentlich gutgetan", meinte Karaman, um konsterniert anzufügen: "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sich jeder fragen muss, ob er gegen Elversberg alles gegeben hat." Er muss es sich selbst vermutlich am wenigsten fragen, sein Wille war deutlich erkennbar. Der Offensivspieler ließ sich gegen Elversberg nicht einmal dann auswechseln, als er eine blutende Kopfverletzung davontrug.

Fast fünf Minuten wurde Karaman Mitte der zweiten Hälfte im Strafraum nach einem Zusammenprall mit Innenverteidiger Frederik Jäkel behandelt, nur mit einem dunkelblauen Kopfverband konnte Schalkes Torjäger die Partie fortsetzen. "Ich wollte unbedingt weitermachen und dabei helfen, den Ausgleich zu erzielen", sagte Karaman. Tatsache ist: Schalke 04 erarbeitete sich gegen den Aufsteiger in der letzten halben Stunde keine einzige aussichtsreiche Gelegenheit mehr.