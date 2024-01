Schalkes positives Fazit mit kleinem Makel

Sieben komplette Trainingslager-Tage liegen nun hinter dem FC Schalke, der das Übungscamp am Mittwoch mit Strandläufen beenden will. Coach Karel Geraerts zog am Dienstag ein Fazit, bei dem das Positive eindeutig überwog.

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

Mit dem Ergebnis des Tests gegen den spanischen Drittligisten Recreativo Huelva am Dienstag zum Abschluss des Trainingslagers an der Algarve war Karel Geraerts natürlich "nicht glücklich", wie der Trainer des FC Schalke anschließend betonte. Das Gegentor sei ein "nachträgliches Weihnachtsgeschenk für den Gegner" gewesen. Das 1:1-Unentschieden (nach 0:1-Pausenstand) ist somit ein ärgerlicher Makel am Ende des einwöchigen Übungscamps, das der Trainer in seinem Fazit jedoch überwiegend positiv bewertet.

Einzelne Spieler wollte Geraerts mit Blick auf die vergangenen intensiven Tage nicht hervorheben, weder positiv noch negativ. Rosarot bewertet er die aktuelle Gemengelage aber keineswegs, sondern appelliert daran, höchstkonzentriert zu bleiben. Dass die Entwicklungen in jüngster Zeit eindeutig in die richtige Richtung gehen, "bedeutet nicht, dass wir automatisch auch gegen Hamburg gewinnen", mahnt Geraerts mit Blick auf den Rückrundenstart nächste Woche Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der heimischen Arena.

Ein freier Tag für die Profis - dann wartet die Generalprobe

Glücklich ist Geraerts darüber, dass die Schalker bis zum Tag vor ihrer Abreise aus dem Trainingslager "keine größeren Verletzungen" zu beklagen haben. Hier und da habe es mal Wehwehchen gegeben, aber alles befinde sich absolut im Rahmen. Zurückzuführen ist das auch auf den immer besseren körperlichen Zustand der Spieler, die in ihrer Weihnachtspause individuell schuften mussten. Mehr Fitness, weniger Verletzungen? Für Geraerts ein "logischer" Zusammenhang.

Das Trainingslager an der Algarve soll am Mittwochvormittag mit Läufen am Sandstrand ausklingen, ehe der Tross zum Flughafen nach Faro aufbricht. Am Donnerstag bekommen die Profis frei - aber nur diesen einen Tag: Schon am Freitag sehen sich die Königsblauen auf ihrem Trainingsgelände wieder. Am Samstag findet in der Arena die Generalprobe für den Kracher an selber Stelle gegen den Hamburger SV statt, Gegner ist der belgische Erstliga-Vorletzte KAS Eupen (13.30 Uhr), trainiert vom früheren Werder- und Wolfsburg-Coach Florian Kohfeldt.

Die Teilnahme an einem Hallenturnier in Gummersbach am Sonntag stufen die Schalker derweil sportlich als weniger relevant für sich ein. Die anderen fünf Mannschaften sind der SC Paderborn, Gornik Zabrze (mit Lukas Podolski), Rot-Weiß Oberhausen, Kickers Emden und der FC Gütersloh. Der Wettbewerb beginnt um 15 Uhr.