Schalkes Maschinenraum-Personal auf dem Prüfstand

Nicht zuletzt wegen der Leistung in Düsseldorf könnte es bei Schalke 04 am Freitag gegen Paderborn zu einem personellen Kahlschlag im Mittelfeld kommen. Denkbar ist ein kompletter Austausch des Maschinenraum-Personals.

So deutlich wie nie zuvor hatte Dimitrios Grammozis seine Spieler nach dem miesen Auftritt in Düsseldorf (1:2) öffentlich kritisiert. Dem Mann, der sonst beharrlich seine schützende Hand über die Angestellten hält, platzte der Kragen. Es fielen Worte wie "pomadig" und "nicht frisch". Der Trainer polterte: "Ich kann so eine Leistung nicht tolerieren, weil sie einfach unterirdisch war."

Stimmt! Und deshalb dauerte die Nachbereitung des Wochenendes in dieser Woche auch etwas länger als sonst. Personelle Konsequenzen sind mit Blick auf den Kader für das Spiel gegen den SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) durchaus denkbar. Möglicherweise wird dabei das komplette Maschinenraum-Personal im Fokus stehen: Veränderungen im Mittelfeld sind nicht unwahrscheinlich.

"Vorsichtsmaßnahme": Palsson fehlt im Training

Auf der Sechserposition würde ein Wechsel gezwungenermaßen erfolgen. Dauerbrenner Victor Palsson konnte am Dienstag nicht trainieren, der Klub sprach von einer "Vorsichtsmaßnahme". Wohlgemerkt: Vorsichtsmaßnahme - keine dieser berühmten "Belastungspausen", welche die Profis immer mal wieder einlegen dürfen.

Es herrscht also erhöhte Alarmstufe. Was genau hinter der "Vorsichtsmaßnahme" steckt, verriet der Verein auf Nachfrage nicht. Allem Anschein nach hat der defensive Mittelfeldspieler körperliche Beschwerden, die es genauer zu untersuchen gilt.

Sollte Palsson tatsächlich ausfallen, bieten sich mehrere Spieler für die Sechserposition an, allen voran Ko Itakura. Eingesetzt werden könnten vor der Dreierkette auch Salif Sané und Florian Flick, dessen Vertragsverlängerung Schalke am Dienstag bekanntgegeben hat.

Frische Impulse könnte die Offensivabteilung des zentralen Mittelfelds vertragen. Rodrigo Zalazar spielte zuletzt weit unter seinen Möglichkeiten. Und Blendi Idrizi erzielte in Düsseldorf zwar den Führungstreffer, leistete sich später aber eine folgenschwere Nachlässigkeit, als er seinem Gegenspieler in der Entstehung des 1:2 nur schlafmützig hinterhertrabte.

Startelf-Premiere für Lee?

Keine vier Minuten nach seinem Tiefschlaf wurde Idrizi ausgewechselt, für ihn kam Dong-Gyeong Lee in die Partie - der Winterzugang gab damit sein Debüt. Folgt am Freitag direkt die Startelf-Premiere? Auch Dominick Drexler, wegen COVID-19 zuletzt nicht mit an Bord, ist mittlerweile wieder ein Kandidat für die Anfangsformation.

Neben Drexler ist Danny Latza zurück im Mannschaftstraining, der Kapitän wird nach seiner Blinddarm-Operation aber erst noch weiter zu Kräften kommen müssen. Vielleicht sitzt er gegen Paderborn erstmals wieder auf der Bank.