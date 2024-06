Schalkes Gyamfi auf Leihbasis zu Venlo

Erst vor wenigen Wochen hat Emmanuel Gyamfi bei Schalke 04 seinen ersten Profivertrag unterschrieben. In der kommenden Spielzeit wird er aber nicht für die Knappen spielen. Vielmehr wird der 19-Jährige an den niederländischen Partnerverein VVV Venlo verliehen. Gyamfi schloss sich bereits vor fünf Jahren S04 an, zuletzt spielte er in der Zweitvertretung der Knappen in der Regionalliga West.