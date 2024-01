Schalkes Achse um Kaminski, Karaman und Co. steht

Schon vor einer Woche galten sieben bis acht Startelf-Positionen für den Rückrundenauftakt gegen den HSV als vergeben, die Generalprobe gegen KAS Eupen schaffte nun zusätzliche Klarheit in der Frage, wer Schalkes feste Achse bildet.

Eine Woche vor dem Rückrundenauftakt gegen den HSV am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht die Startelf von Karel Geraerts weitgehend, Schalkes Trainer kann so kurz vor dem Wiederbeginn getrost auf Experimente verzichten. Ihre Einsatzfähigkeit gegen Hamburg vorausgesetzt, werden Ralf Fährmann im Tor, Marcin Kaminski und Tomas Kalas in der Innenverteidigung, Paul Seguin im defensiven sowie Kenan Karaman im offensiven Mittelfeld und darüber hinaus Simon Terodde im Angriff die feste Schalker Achse bilden.

Für die Rolle als Nebenmann von Terodde gilt: Statt Keke Topp könnte zeitnah - das Spiel gegen den HSV kommt eventuell zu früh - Bryan Lasme ins Team rutschen. Er hat in den vergangenen Wochen aufgrund eines Faserrisses nur eingeschränkt trainiert, bei der Generalprobe am Samstag gegen KAS Eupen (3:1) saß er erstmals wieder auf der Bank, nach 65 Minuten gehörte er zu den fünf in diesem Moment Eingewechselten. In der Schlussphase donnerte er den Ball an den Pfosten.

Erreicht der pfeilschnelle Lasme nun zügig wieder seinen benötigten Fitnesszustand, dürfte er anstelle von Talent Topp in die Startelf drängen. Für Spieler wie Dominick Drexler und Lino Tempelmann scheint im Moment kein Platz zu sein in Geraerts' Erste-Wahl-Ensemble, beide wurden gegen Eupen eingewechselt.

Schallenberg muss sich hinten anstellen

Ron Schallenberg hatten die Schalker im Sommer als Chef-Sechser vom SC Paderborn geholt und dafür zwei Millionen Euro Ablöse berappt (also fast so viel wie für alle anderen Sommerzugänge 2023 zusammen), doch aktuell muss er sich mit Blick auf die Rolle vor der Abwehr hinter Seguin anstellen. Gegen KAS Eupen stand Schallenberg zwar in der Startelf, während Seguin gar nicht zum Aufgebot gehörte, der Hintergrund war jedoch simpel: Seguin ist erkältet, gegen den HSV ist mit ihm wieder zu rechnen.

Derry Murkin, bei Geraerts auf der Linksverteidigerposition in der Viererkette gesetzt, gehörte - wie schon im Portugal-Trainingslager im Test gegen den VfL Wolfsburg (2:3) - zwar zum Aufgebot, aber nicht zur Startaufstellung. Hintergrund hier: Murkin ist gegen den HSV gelb-rot-gesperrt, seine Rolle wird Thomas Ouwejan übernehmen. Sinnvoll also, dem niederländischen Standardexperten auch gegen Eupen den Vorzug zu geben.

Einen etwas gefestigteren Eindruck macht aktuell die Abwehr. Diese bereitete den Königsblauen in der Hinserie noch große Sorgen, 35 Gegentore in 17 Partien sind desolat. Nur der VfL Osnabrück (38) und der 1. FC Kaiserslautern (36) haben zum jetzigen Zeitpunkt noch mehr Treffer kassiert. Der robuste Kalas und der zwar nicht sehr schnelle, aber überaus routinierte Kaminski geben ein harmonierendes Duo in der zentralen Defensive ab. Rutscht doch mal ein Ball durch, was bei aller Verbesserung durchaus weiterhin vorkommt, wirkt Fährmann sicher. Dem Torwart hatte Geraerts bereits zur Abreise ins Trainingslager eine Stammplatzgarantie ausgesprochen.