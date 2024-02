Schalker tüfteln an spielerischer Weiterentwicklung

Die Schalker befinden sich auch nach dem 1:0 in Alarmstimmung. Solange sich die Mannschaft nicht entscheidend weiterentwickelt, wackelt der Klassenerhalt. Zu viele Dinge laufen noch nicht so, wie sie sollen.

Muss am spielerischen Ansatz von Schalke noch herumtüfteln: S04-Trainer Karel Geraerts. IMAGO/Team 2

In den vergangenen drei Spielen haben die Schalker nur ein Gegentor kassiert (beim 0:1 in Kiel), aus den jüngsten drei Partien hat der Abstiegskandidat der 2. Liga sechs Punkte geholt - jeweils durch ein 1:0 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig und den SV Wehen Wiesbaden, gegen den die Gesamtlaufleistung der Königsblauen herausstach. 121, 4 Kilometer rissen sie ab und damit rund sechs mehr als der Gegner.

Nur drei Torschüsse gegen Wiesbaden

Das Ergebnis gegen den SV Wehen Wiesbaden stimmte, ein paar Dinge haben gut funktioniert - insgesamt ließ die Leistung sportlich betrachtet jedoch erneut zu wünschen übrig. Die Gelsenkirchener offenbaren weiterhin zu große Abstimmungsprobleme, auf effektiven Kombinationsfußball hofft man vergebens, die Passgenauigkeit ist ausbaufähig. Bezeichnend, dass Schalke - wie schon bei den beiden jüngsten Auswärtsspielen in Kiel und Kaiserslautern (1:4) - wieder einmal nur drei Torchancen zustande gebracht hat, für den Siegtreffer durch den stressresistenten Top-Torschützen Kenan Karaman war ein Elfmeter nötig.

Die Schalker tüfteln an der spielerischen Weiterentwicklung - auf Basis der Dreierkette, zu der Trainer Karel Geraerts gegen den SV Wehen Wiesbaden nach einigen Wochen im 4-4-2 zurückgekehrt war. Möglich, dass er nun dabei bleibt. Am Montagnachmittag begann die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg am Samstag (20.30 Uhr, LIVE bei kicker), mit dabei: Brandon Soppy.

Soppy hat Fitnessdefizite aufgearbeitet

Ihn hatten die Schalker im Winter bis Saisonende und ohne Kaufoption ausgeliehen, damit er die Möglichkeiten des Trainers auf der rechten Seite erhöht, doch man erkannte nach der Verpflichtung des 21-Jährigen erhebliche Fitnessdefizite. Diese hat er in den vergangenen Tagen im individuellen Training aufgearbeitet, nach der Rückkehr ins Mannschaftstraining am Montag könnte er gegen Magdeburg endlich sein Debüt geben, vielleicht zunächst als Einwechselspieler.

In der Startelf vertreten werden könnte Soppy erneut von Cedric Brunner, der gegen Wehen Wiesbaden im 3-5-2 die Rolle auf der rechten Außenbahn übernahm. Geraerts sagte später, er habe eine gute Leistung des Schweizers gesehen - wirklich stabil war die Darbietung Brunners, der bei einem Angriff des SV fast einen frühen Rückstand mitzuverantworten gehabt hätte (14.), aber nicht. Die Position auf der rechten Seite bleibt die größte Baustelle des Kaders.

Spannend bleibt die Frage, auf wen der Trainer künftig im Angriff setzt. Seit Dezember hatte Simon Terodde quasi eine Startelf-Garantie, doch diesmal wurde der Zweitliga-Rekordtorschütze (175 Treffer in nun 300 Partien) lediglich eingewechselt. "Vielleicht war es gut für ihn, eine Pause zu bekommen", sagte Geraerts, der von seinem Team deutlich mehr Flanken in den gegnerischen Strafraum erwartet. Vor allem der 1,92 Meter lange kopfballstarke Terodde ist hier eigentlich als Zielspieler prädestiniert ...