Schalker Trio hofft auf Teilintegration im Trainingslager

Sechs Schalker, davon vier Innenverteidiger, sind seit Wochen verletzt. Sportvorstand Peter Knäbel hat am Mittwoch skizziert, wie der Verein mit dem Sextett in den nächsten Wochen plant.

Seit Sommer fielen sie der Reihe nach aus. Den Anfang machte Marcin Kaminski, der beim Saisonauftakt in Köln in der 90. Minute eingewechselt wurde und danach noch dreimal zumindest im Kader stand, ehe sich der Innenverteidiger im privaten Umfeld eine Risswunde an der Wade zuzog. Beim Heilungsverlauf gab es so starke Komplikationen, dass der Dauerbrenner aus dem Aufstiegsjahr sogar operiert werden musste.

Zum Horror entwickelte sich das Heimspiel gegen den FC Augsburg am 2. Oktober, in dem Schalke nach gerade einmal 21 Minuten 0:2 in Rückstand lag (Doppelpack Ermedin Demirovic). Die Königsblauen konnten zwar durch Simon Terodde und Tom Krauß zunächst ausgleichen, stellten sich nach dem Platzverweis des Augsburger Stürmers Mergim Berisha jedoch dermaßen unreif an, dass sie sogar noch 2:3 verloren. Nach dem Spiel dann der Personal-Doppelschock: Innenverteidiger Sepp van den Berg hatte sich in dieser Partie eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen, Mittelfelddribbler Rodrigo Zalazar, Schütze des Aufstiegstores beim 3:2-Spektakel gegen den FC St. Pauli, einen Mittelfußbruch.

Für den verletzten van den Berg musste Leo Greiml einspringen. Eigentlich wollten die Schalker ihrem Sommerzugang noch Zeit zur Entwicklung gönnen, doch der Österreicher wurde ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss ins kalte Wasser geworfen. Er spielte in der Liga gegen Leverkusen (0:4) und Hoffenheim (0:3) durch - und fällt seit Mitte Oktober nach einer Meniskus-OP aus.

In dieser Phase hätten die Schalker Sommerzugang Ibrahima Cissé besonders gut gebrauchen können, doch der Innenverteidiger kam nur in der U 23 zum Einsatz, bevor er wegen einer Muskelverletzung auch dort nicht mehr zur Verfügung stand.

Auch Stammkraft Thomas Ouwejan blieb nicht verschont. Der Niederländer, einer der Garanten der Gelsenkirchener Erstliga-Rückkehr, zog sich beim Debüt des neuen Trainers Thomas Reis Ende Oktober gegen den SC Freiburg einen Teilriss des Innenbandes im Knie zu und musste nach etwas mehr als einer halben Stunde ausgewechselt werden.

Trainingsauftakt am 1. Dezember

Am Mittwoch skizzierte Sportvorstand Peter Knäbel, wie der Verein in den nächsten Wochen mit seinen sechs Langzeitverletzten plant. Demnach sollen Kaminski und Cissé nach dem zweiwöchigen Urlaub der Königsblauen beim Trainingsauftakt am 1. Dezember dabei sein.

Zalazar, Ouwejan und van den Berg spekulieren auf eine Teilintegration im Trainingslager, das am 2. Januar beginnt. Allerdings müssen die Schalker abwarten, ob es sinnvoll ist, die Spieler mitzunehmen oder sie bei entsprechender Betreuung im Pott weiter an ihrem Comeback arbeiten zu lassen. Bei Greiml hingegen ist eine Rückkehr zum Türkei-Trainingslager am unwahrscheinlichsten.