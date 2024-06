Schalker Trainingsstart mit vielen unbekannten Gesichtern

Beim Schalker Trainingsstart am Mittwoch tummelten sich nicht nur viele neue Gesichter auf dem Platz, sondern auch weitgehend unbekannte. Mit weiterem Zuwachs ist zu rechnen.

Wie gravierend sich der FC Schalke 04, vor ein paar Jahren noch Klub von Spielern wie Raul, Huntelaar, Höwedes und Co., verändert hat, wurde am Mittwoch beim Trainingsauftakt ersichtlich. Viele neue Gesichter begrüßte Coach Karel Geraerts bei seiner minutenlangen Einstimmungs-Ansprache, was erst einmal nichts Ungewöhnliches ist. Bemerkenswert ist vielmehr der Rätselspaß, mit dem die Fans die öffentliche Einheit am Donnerstag verfolgen werden.

Schon auf den ersten Blick ist erkennbar, dass der Zweitligist künftig "auf junge Leute" setzt, die hierzulande "noch nicht so bekannt sind", sagt Matthias Tillmann. Auch der Vorstandsvorsitzende schaute sich das nicht öffentliche Training am Mittwoch an. In den Mittelpunkt rückte er seine Anerkennung dafür, dass Ben Manga, Direktor Kaderplanung, und Sportdirektor Marc Wilmots "schon sehr viel und zügig vorgearbeitet haben". Neun Neue haben die Königsblauen bereits engagiert, dabei sei "das Transferfenster noch nicht einmal geöffnet", sagte Tillmann.

Sylla hat Sonderurlaub

Neu sind unter anderem Aris Bayindir, Adrian Gantenbein, Peter Remmert und Martin Wasinski. Moussa Sylla, der für zwei Millionen Euro vom französischen Zweitligisten Pau FC verpflichtet wurde und mit dieser Summe Top-Einkauf dieses Sommers bleiben dürfte, war mit der Nationalmannschaft Malis unterwegs und hat Sonderurlaub - der 24-jährige Angreifer soll am Montag einsteigen.

Nicht alle neuen Gesichter waren unbekannt: Mit Amin Younes hat Schalke einen Ex-Nationalspieler unter Vertrag genommen. Zudem kennt man Janik Bachmann (kam von Hansa Rostock) sowie die beiden bisherigen Braunschweiger Ron-Thorben Hoffmann und Anton Donkor aus der vergangenen Zweitliga-Saison.

Sidney Sam ist ab sofort einer der Assistenten von Geraerts

Schnell erkennen werden die Fans bei der Einheit am Donnerstag auch den neuen Co-Trainer - Sidney Sam ist ab sofort einer der Assistenten von Geraerts. Dass die Wahl auf den Schalker Ex-Profi fiel, konnte Geraerts nicht beeinflussen. "Sidney hat der Verein ausgesucht", erklärte Wilmots, der ergänzte, dass sich der Chefcoach immerhin noch einen weiteren Co-Trainer wünschen darf. Die Machbarkeit einer Verpflichtung vorausgesetzt, wird Geraerts seinen Wunsch im Laufe der Sommervorbereitung erfüllt bekommen.