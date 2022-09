Schalker Topp mit Doppelpack: Deutschlands U 19 besiegt Armenien deutlich

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft hat den ersten Grundstein zur EM-Teilnahme gelegt. Beim 5:0 in der ersten Qualifikationsrunde gab sich das Team von Guido Streichsbier gegen Armenien keine Blöße.

Ein kleines Schützenfest feierte der deutsche Nachwuchs am Mittwoch. Zum Start der EM-Qualifikation ging es für die Mannschaft von Guido Streichsbier gegen Armenien, das der deutschen U 19 unter dem Strich nicht Paroli bieten konnte. Stattdessen fuhr der Favorit im GWG-Stadion Flutmulde in Gifhorn vor 720 Zuschauern einen standesgemäßen Sieg ein.

Erstmals belohnte sich Deutschland nach knapp 25 Minuten durch Gruda (1. FSV Mainz 05). Nach einer guten halben Stunde klingelte es dann zum zweiten Mal, diesmal hieß der Torschütze Damar, der für die TSG Hoffenheim seine Schuhe schnürt und in der Bundesliga bisher zu drei Kurzeinsätzen kam.

Einseitiges Spiel nach der Pause - "Die EM ist unser klares Ziel"

Auch nach dem Seitenwechsel machte die DFB-Elf munter weiter. Topp verwandelte zunächst einen Foulelfmeter (69.) und machte wenig später mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack perfekt (79.). Ullrich aus dem Hertha-Nachwuchs besiegelte schließlich den 5:0-Endstand (89.).

Damit ist der erste Schritt in Richtung einer Teilnahme bei der Europameisterschaft 2023 in Malta für das Team von Guido Streichsbier getan. "Die EM ist unser klares Ziel", hatte der Coach bereits vor dem Auftakt der Qualifikation verlauten lassen. Die beiden weiteren Partien der ersten Quali-Runde gegen Belarus (Samstag, ab 16 Uhr) und die Slowakei (Dienstag, ab 16 Uhr) finden jeweils in Braunschweig statt. Die beiden erstplatzierten Teams der Gruppe schaffen es in die zweite Qualifikationsrunde, die vom 16. bis 29. März 2023 ausgetragen wird.