Schalker Sorgen um Terodde - Drexler könnte zurückkehren

Nach nur einem Sieg in den ersten fünf Spielen wartet nun Überraschungsteam Magdeburg auf Schalke 04. Trainer Thomas Reis hat im Kader noch einige offene Positionen.

Ohrenschützer wird sich Thomas Reis für das Spiel am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht einpacken - im Gegenteil: Der Schalker Coach freut sich über eine starke Kulisse in der Kombination aus gewohnt stimmungsvollem Heimblock und vielen Gästefans: "Magdeburg hat auswärts einen sehr guten Support. Das wird inklusive unserer Fans vielleicht das lauteste Spiel in dieser Saison."

Vorsicht vor zwei Ex-Schalkern

Und es könnte durchaus auch eins der spektakulärsten werden. Denn der mutige Tabellendritte aus Sachsen-Anhalt liebt die Wucht nicht nur auf den Rängen. Satte 21 Treffern fielen in den bisher fünf Spielen der Gäste - Ligaspitzenwert. Dabei sticht natürlich der 6:4-Sieg vom vergangenen Spieltag gegen Schalkes Mitabsteiger Hertha BSC hervor, von ungefähr kam der aber nicht, findet Reis: "Die Magdeburger spielen sehr mutig, sehr risikobehaftet und haben ein gutes Umschaltspiel. Sie wollen schnell in die Spitze und operieren kaum mit langen Bällen." An zusammen acht Treffern waren übrigens zwei Ex-Schalker beteiligt: Jason Ceka und Luca Schuler spielten einst in der U 23 der Knappen.

Wer am Samstag im Kader der Profis steht, konnte Reis zwei Tage zuvor noch nicht abschließend sagen. Die guten Nachrichten: Blendi Idrizi und Dominick Drexler standen zuletzt wieder mit der Mannschaft auf dem Platz. "Ob es für den Kader oder die Anfangsformation reicht, werden wir sehen", bremst Reis aber. Ein weiteres Fragezeichen steht hinter Stürmer Simon Terodde, der in den vergangenen Tagen nur individuell trainieren konnte: „Muss man schauen, ob es reichen wird."

Einige Comebacks stehen in naher Zukunft an

Definitiv noch keine Option ist dagegen Leo Greiml nach seinem Kreuzbandriss. Auch Bryan Lasme und Kenan Karaman sind nach ihren Muskelverletzungen noch nicht einsatzbereit - ihr Comeback nähert sich aber. "Bryan ist der nächste, der wieder ins Training einsteigen wird. Ich hoffe, dass Kenan auch nicht mehr allzu lange braucht", sagt Reis: „Ich rede von Tagen und nicht von Wochen."

Zudem fehlt Ersatz-Keeper Ralf Fährmann wegen Problemen an der Achillessehne, Ron Schallenberg ist wegen seiner Roten Karte gegen Holstein Kiel am 4. Spieltag noch gesperrt.