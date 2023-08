Schalker Duo fällt "bis auf Weiteres" aus

Der FC Schalke 04 muss in nächster Zeit auf Dominick Drexler und Kenan Karaman verzichten, beide Offensivspieler fallen wegen Muskelverletzungen "bis auf Weiteres" aus, teilte der Zweitligist mit. Bei Niklas Tauer gab es derweil Entwarnung.

Das Ligaspiel bei Eintracht Braunschweig (0:1) am Sonntag hat weitere Folgen für den FC Schalke 04. Unabhängig von der zwingend erforderlichen kritischen Aufarbeitung des in weiten Teilen desolaten Auftritts plagen die Königsblauen auch personelle Probleme. Mit Dominick Drexler und Kenan Karaman fallen gleich zwei Offensivspieler aus, beide hatten sich im Verlauf der Partie verletzt.

Für Karaman war das Spiel sogar noch vor der Halbzeit beendet, er musste das Feld mit Schmerzen im Bein verlassen (39.), mittlerweile wurde ein Problem in der Wade diagnostiziert. Der Flügelspieler gehörte in der erschreckend schwachen ersten Schalker Hälfte noch zu den auffälligeren Königsblauen. Nach drei Minuten brachte er den Ball im Tor unter, allerdings hatte zuvor eine Abseitsstellung vorgelegen. Später traf er bei einer der wenigen Schalker Chancen des ersten Durchgangs nur das Außennetz.

Näher beschreibt der Klub die Verletzung Karamans nicht, die Ausfallzeit werde "bis auf Weiteres" erfolgen. Dies gilt auch für Drexler, seine Blessur befindet sich laut Schalke 04 "im Bereich der Adduktoren". Drexler war in der Pause eingewechselt worden, hob nach einem Sprint in der Schlussphase aber den Arm und deutete muskuläre Probleme an.

Weil das Wechselkontingent bereits erschöpft war, konnte kein erneuter Spielertausch erfolgen. Drexler hielt sich daraufhin im Sturm auf, allerdings ergab das wenig Sinn: Zur Nachspielzeit verließ er dann doch das Feld, die Königsblauen spielten zu zehnt zu Ende.

Entwarnung bei Tauer - und auch bei Lasme

Entwarnung vermeldete Schalke 04 derweil bei Niklas Tauer. Er war nach außen hin am deutlichsten gezeichnet - bereits in der Anfangsphase zog er sich eine heftige Schwellung in der linken Gesichtshälfte zu. Der Rechtsverteidiger, der erstmals seit seiner im Januar erfolgten Verpflichtung für die Gelsenkirchener zu einem Pflichtspieleinsatz kam und das Braunschweiger Siegtor zum 1:0 mit einem Fehlpass im Mittelfeld einleitete, spielte zunächst weiter, seine Auswechslung zur Pause habe sportliche Gründe gehabt, wie es später hieß. Wie der Verein am Montag mitteilte, sei der Kiefer des 22-Jährigen noch geschwollen, erweiterte ärztliche Tests hätten aber gezeigt, dass Tauer "trainingsfähig" ist.

Mit Bryan Lasme war im Verlauf des Spiels noch ein vierter Schalker körperlich stark beeinträchtigt, bei dem Angreifer war aber schnell klar, dass es sich nicht um eine besorgniserregende Muskelverletzung handelte. Lasme hatte schlicht Krämpfe, sein Einsatz am Freitag gegen Holstein Kiel (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte nicht gefährdet sein.