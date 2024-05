Schalke verpflichtet Gantenbein für "Impulse auf der rechten Seite"

Der FC Schalke 04 hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Adrian Gantenbein kommt vom FC Winterthur zu den Knappen und unterschreibt bis 2028.

Nach der Verpflichtung von Anton Donkor für die linke Defensivschiene hat der FC Schalke 04 auch auf dem rechten Abwehrflügel nachgelegt und Adrian Gantenbein verpflichtet. Der 23 Jahre alte Schweizer kommt vom FC Winterthur nach Gelsenkirchen, wo er einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028 unterschrieb.

"Mit Adrian haben wir einen dynamischen und aufmerksamen Außenverteidiger verpflichtet, der offensiv Impulse auf der rechten Seite setzt", beschreibt Sportdirektor Marc Wilmots den Neuzugang. "Mit 23 Jahren hat er bereits sehr viele Profi-Spiele in der Schweiz absolviert und sich in Winterthur Jahr für Jahr weiterentwickelt."

52 Einsätze in der Schweizer Super League

Gantenbein, der aus der Jugend des FC Winterthur stammt und bislang 52 Einsätze in der Schweizer Super League vorweisen kann, ergänzt: "Nach meiner Zeit in Winterthur ist Schalke genau die Herausforderung, nach der ich gesucht habe. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und möchte das Vertrauen in Form von guten Leistungen zurückzahlen."

Bei den Königsblauen herrscht Bedarf auf der rechten Seite. Brandon Soppy kehrt nach seiner Leihe zu Atalanta Bergamo zurück, Henning Matriciani wurde mangels Perspektive ein Vereinswechsel nahegelegt, und Gantenbeins Landsmann Cedric Brunner konnte in der abgelaufenen Spielzeit ebenfalls nicht überzeugen (kicker-Note 4,13).