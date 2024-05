Schalke verpflichtet Donkor für die linke Seite

Für die Mission Wiederaufstieg setzt Schalke 04 in der neuen Saison auf einen aktuellen Braunschweiger Leistungsträger: Anton Donkor wechselt von der Eintracht in den Pott.

Donkor hat beim FC Schalke einen bis 2027 gültigen Vertrag unterschrieben, das gab der Verein am Dienstag offiziell bekannt. Der 26-Jährige kommt ablösefrei von Eintracht Braunschweig. Auch mit Donkors Hilfe haben die Niedersachsen noch den Klassenerhalt geschafft, nachdem sie in der Hinserie als klarer Absteiger gehandelt worden waren.

"Anton ist ein sehr durchsetzungs- und zweikampfstarker Spieler, der seine Geschwindigkeit in der Defensive und Offensive gut einsetzen kann", sagt Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots. "Er hat sich in den vergangenen Jahren stets weiterentwickelt und ist so zu einer festen Größe in der 2. Liga geworden."

Donkor: "Interessante Perspektive"

Die Verantwortlichen des FC Schalke haben Donkor "in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben und eine sehr interessante Perspektive für die kommenden Jahre aufgezeigt", sagt der Spieler, der in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildet wurde. Nach einer Leihe zur U 23 des FC Everton folgten für den gelernten Angreifer Stationen bei Hansa Rostock und Carl Zeiss Jena. Bei Waldhof Mannheim schulte Donkor auf die Linksverteidiger-Position um, ehe ihn Eintracht Braunschweig holte.

In der 2. Liga absolvierte Donkors in zwei Saisons 67 Pflichtspiele. Für den DFB kam er in acht Partien für die U-18- bis U-20-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Wie geht es mit Ouwejan weiter?

Seine Verpflichtung könnte als Signal an Thomas Ouwejan, der sowohl als Linksverteidiger in der Viererkette als auch als Schienenspieler im 3-5-2 eingesetzt werden kann, gedeutet werden. Der Vertrag des Niederländers läuft aus, die Zeichen stehen eher auf Trennung.

Der Standard-Spezialist, mit dem Schalke 2022 in die 1. Liga aufgestiegen war, steht einer weiteren Zusammenarbeit zwar offen gegenüber, doch Schalke tendiert eher Richtung Abschied. Ouwejan sieht sich bereits nach einem neuen Verein um. Dem 27-Jährigen sollen bereits Angebote vorliegen, auch von Erstligisten.