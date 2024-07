Schalke verpflichtet Abwehrspieler Sanchez aus Argentinien

Der Deal ist durch: Schalke 04 hat Felipe Sanchez verpflichtet, der Vertrag gilt bis 2028. Bereits am Dienstag wird der Abwehrspieler im Trainingslager beim Zweitligisten einsteigen.

Am Montag war der FC Schalke 04 ins Trainingslager nach Österreich aufgebrochen, Felipe Sanchez gehörte da noch nicht zur Reisegruppe. Es mussten noch ein paar Vertragsdetails geklärt werden, außerdem stand der Medizincheck noch aus. Dieser wurde inzwischen erfolgreich absolviert, mittlerweile hat man auch in allen anderen Punkten Einigkeit erzielt. Am Dienstag gaben die Königsblauen nun die Verpflichtung des Abwehrspielers aus Argentinien bekannt.

Der Innenverteidiger erhält einen bis 2028 gültigen Vertrag und kostet S04 eine Sockelablöse von 800.000 Euro. Auffällig im bisherigen Sommer: Schalke 04 setzt stark auf Langfristigkeit. Sanchez ist der zehnte Zugang dieser Saisonvorbereitung, bis auf Amin Younes, den Schalke aus der Vertragslosigkeit geholt und bis 2026 gebunden hat, haben alle ein Arbeitspapier erhalten, das mindestens bis 2027 läuft (Janik Bachmann, Ron-Thorben Hoffmann), in Einzelfällen sogar bis 2029 (Aris Bayindir).

Wilmots: Sanchez braucht "gewisse Eingewöhnungszeit"

Sanchez, 20 Jahre alt, zählt zu denjenigen, die als Investition in die Zukunft gelten. Trainer Karel Geraerts will natürlich bereits ab der Saison 2024/25 auf ihn setzen, aber der Neue soll sich auf Schalke auch entwickeln dürfen. Sportdirektor Marc Wilmots spricht von "einer gewissen Eingewöhnungszeit", die man dem Zugang zugesteht.

"Mit Felipe Sanchez verpflichten wir einen talentierten Innenverteidiger, der trotz seines jungen Alters in Argentinien bereits über 40 Pflichtspiele absolviert hat", sagt Wilmots. "Er bringt neben seiner Zweikampfstärke ein gutes Stellungsspiel mit. Mit diesen Qualitäten und seiner Einstellung" werde sich Sanchez "gut in der neuen Liga zurechtfinden können".

Sanchez: "Kann es kaum erwarten"

Sanchez selbst sagt: "Nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war die Entscheidung für mich sehr schnell klar. Der Verein mit seinen vielen Fans hat eine besondere Energie, die auch in Argentinien bekannt ist und zu der ich in den kommenden Jahren auf dem Platz beitragen möchte. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft im Trainingslager kennenzulernen."

Wie der kicker bereits am Montag berichtete, wird Sanchez rasch bei Schalke 04 in Österreich einsteigen. Schon an diesem Dienstag wird der Linksfuß erstmals in Mittersill auf dem Übungsplatz erwartet. Aufgrund der langen Anreise soll er zunächst allerdings in erster Linie individuell trainieren.

Sanchez wechselte 2021 von seinem Jugendverein Atlético de Rafaela zu Gimnasia y Esgrima La Plata. 2023 schaffte der Innenverteidiger den Sprung zu den Profis. In der laufenden Saison kam der Argentinier in 15 Pflichtspielen auf vier Treffer.