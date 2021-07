Schalke verleiht Mendyl in die Türkei - Auch Boujellab geht

Der FC Schalke 04 hat bezüglich Hamza Mendyl eine Einigung mit dem türkischen Erstligisten Gaziantep FK erzielt. Nassim Boujellab wird ebenfalls verliehen.

Schließt sich für eine Saison Gaziantep FK an: Schalkes Hamza Mendyl. DeFodi Images via Getty Images

Der Linksverteidiger wechselt per Leihe für ein Jahr zu Gaziantep FK. "Für Hamza bietet diese Leihe die große Chance, wieder zu regelmäßiger Spielpraxis zu kommen", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder. "Auf Schalke wäre es trotz einer guten und konzentrierten Vorbereitung, die er zweifelsohne absolviert hat, schwierig geworden. Deshalb fällt auch dieser Transfer in die Kategorie: sportlich und wirtschaftlich sinnvoll. Wir wünschen Hamza für die kommende Saison alles Gute."

Mendyl gehört bei den Königsblauen zu den finanziellen Schwergewichten: Der 23-Jährige kam 2018 für sieben Millionen Euro von Lille OSC. Die Bilanz seitdem ist ernüchternd: In 21 Pflichtspielen für Schalke erzielte Mendyl noch kein Tor. In der Saison 2018/19 wechselte der Linksfuß per Leihe zum Dijon FCO. Doch auch nach seiner Rückkehr spielte der Abwehrspieler keine Rolle im Schalker Kader: Zweimal kam Mendyl von der Bank, einmal durfte er von Beginn ran (kicker-Note 6,0).

Auch Nassim Boujellab verlässt. Der 22-Jährige, der auf 30 Bundesliga-Einsätze im Trikot der Knappen kommt, geht auf Leihbasis zum FC Ingolstadt. Zuvor hat er seinen Vertrag bis Juni 2023 verlängert. "Spielpraxis ist gerade für junge Spieler unersetzlich“, sagt Schröder. "Deshalb sind wir gemeinsam mit Nassim zu dem Entschluss gekommen, dass ein Wechsel nach Ingolstadt für ihn die beste Lösung ist. Dort sind seine Chancen auf Einsatzzeiten und damit auf eine Weiterentwicklung größer."