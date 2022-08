Schalke verleiht Idrizi an Jahn Regensburg

Kurz vor Ende der Transferfrist wurden sich alle Parteien einig: Blendi Idrizi verlässt den FC Schalke und schließt sich auf Leihbasis dem SSV Jahn Regensburg an, Idrizis Vertrag auf Schalke gilt anschließend noch bis 2024.

Blendi Idrizi stand immer mal wieder kurz davor, sich in der ersten Elf festzuspielen, es gelang ihm allerdings nicht auf Dauer. Im Zweitligajahr kam er immerhin auf 22 Einsätze, zuletzt kristallisierte sich aber mehr und mehr heraus, dass im Bundesligakader der Schalker aktuell kein Platz für den Mittelfeldspieler ist. An den ersten vier Spieltagen stand der 24-Jährige kein einziges Mal im S04-Kader, nun wird er bis zum Sommer 2023 an den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg ausgeliehen.

"Blendi ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der auf Schalke den Sprung aus der U 23 in den Lizenzkader geschafft hat und ein wichtiger Teil der Aufstiegsmannschaft war", sagt Sportdirektor Rouven Schröder. "Bei Regensburg kann er in den kommenden Monaten die nötige Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln."

Im Januar 2020 war Idrizi vom Regionalligisten Fortuna Köln in die U 23 des FC Schalke gewechselt, für die der kosovarische Nationalspieler 36 Partien bestritt. Im Sommer 2021 erhielt Idrizi einen Lizenzspielervertrag bei den Königsblauen, dieser gilt im Anschluss an das Leihgeschäft mit dem SSV Jahn dann noch bis 2024.